Poco più di una settimana fa si consumava la separazione ufficiale tra la Juventus e Paulo Dybala. La società comunicava all'argentino l'intenzione di non volere rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. Adesso, però, la Juventus deve occuparsi anche degli altri prolungamenti contrattuali. In particolare i giocatori che vanno in scadenza sono Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Mattia Perin e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo sembra essere a rischio e per lui non è da escludere un trattamento simile a quello riservato a Paulo Dybala. In ogni caso, stando a quanto afferma Tuttosport, oggi 29 marzo, Federico Pastorello agente di Federico Bernardeschi incontrerà la Juventus o avrà un appuntamento telefonico.

Da questo contatto tra le parti si capirà se sarà addio oppure no.

La Juventus lavora ai rinnovi

In questi mesi si è molto parlato dei rinnovi di contratto dei giocatori della Juventus che vanno in scadenza a giugno. Il prolungamento che ha tenuto maggiormente banco è stato quello di Paulo Dybala. Inizialmente sembrava che le parti avessero trovato un accordo. Poi le cose sono cambiate e la Juventus ha deciso di fatto di non presentare nessuna offerta al suo numero 10. Dunque, Dybala a fine stagione lascerà Torino. Dopo aver risolto il caso dell'argentino la Juventus deve dare una risposta definitiva agli altri giocatori. Ma se per Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio si profila il rinnovo, non si può dire lo stesso per Federico Bernardeschi.

Infatti, non è da escludere che la Juventus lasci partire il suo numero 20. Ma stando a quanto afferma Tuttosport, sembra che la dirigenza bianconera non voglia riservare a Bernardeschi lo stesso trattamento riservato a Dybala. Inoltre, il giocatore vorrebbe restare a Torino e sarebbe pronto ad accettare anche un'offerta al ribasso.

In ogni caso il contatto che ci sarà tra la Juventus e l'agente di Bernardeschi renderà un po' più chiara la situazione.

Cuadrado verso il rinnovo

Tra i giocatori che devono rinnovare il contratto con la Juventus c'è anche Juan Cuadrado. Ma in questo caso la situazione sembra un po' più fluida. La Juventus avrebbe un'opzione rinnovo del colombiano alle stesse condizioni.

Ma la sensazione è che questa opzione non verrà esercitata perché il club vorrebbe abbassare un po' l'ingaggio di Cuadrado. Le parti sarebbero al lavoro per trovare un accordo. La Juventus potrebbe proporre due anni di contratto anziché uno a 4 milioni. Adesso non resta che attendere di capire quale sarà la risposta di Juan Cuadrado. Anche se l'intenzione del colombiano sarebbe quella di restare alla Juventus poiché è molto legato ai colori bianconeri.