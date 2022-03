La Juventus, in queste ore, sta tornando alla Continassa visto che oggi 29 marzo, la squadra riprenderà la preparazione. I bianconeri si alleneranno al JTC in vista della gara contro l'Inter. Ovviamente la Juventus dovrà fare a meno dei nazionali, anche se Massimiliano Allegri ritroverà anticipatamente Juan Cuadrado. Il colombiano è stato ammonito in nazionale e vista la squalifica ha fatto a Torino. L'altra situazione da monitorare in casa Juventus è quella di Dusan Vlahovic. Anche lui è rientrato in anticipo dalla nazionale a causa di un fastidio fisico.

Ma DV7 sta meglio e contro l'Inter sarà in campo. Mentre resta in dubbio Denis Zakaria che sta recuperando da un lungo infortunio.

La Juventus mette nel mirino l'Inter

Da oggi 29 marzo, parte ufficiale la marcia di arrivo alla sfida della Juventus contro l'Inter. Per questa partita Massimiliano Allegri conta di poter schierare la sua formazione migliore e in questi giorni lavorerà per valutare le condizioni dei suoi giocatori. In particolare, il tecnico livornese può contare sulla presenza alla Continassa di Paulo Dybala e Dusan Vlahovic e questo è sicuramente un aspetto positivo. Il serbo sta meglio, in questi giorni tornerà in gruppo e contro l'Inter guiderà l'attacco della Juventus. Insieme a DV7 dovrebbe esserci anche Paulo Dybala resta, però, da capire se Massimiliano Allegri si affiderà al tridente pesante oppure no.

Ma questo lo si capirà solo quando Alvaro Morata farà il suo ritorno al JTC. Adesso il numero 9 juventino è al seguito della nazionale spagnola ed è atteso solo nelle ore. Oltre, a Morata sono presenti anche Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Locatelli, De Ligt, Rabiot, Danilo, Arthur e Szczesny. Solo quando tutti i calciatori saranno a Torino Massimiliano Allegri avrà il quadro completo della situazione.

Gli ultimi a rientrare saranno i brasiliani che sono attesi alla Continassa per la giornata di venerdì 1 aprile. Dunque, bisognerà capire quale sarà lo stato di forma dei nazionali e poi Massimiliano Allegri potrà disegnare la formazione della Juventus per la gara contro l'Inter.

Alex Sandro e Zakaria quasi a disposizione

In questa pausa, la Juventus sta cercando di recuperare i giocatori infortunati.

Tra questi ci sono anche Alex Sandro e Denis Zakaria. Entrambi nei prossimi giorni riprenderanno ad allenarsi parzialmente in gruppo. Ma resta da capire se rientreranno nell'elenco dei convocati per la partita del 3 aprile. In ogni caso qualora fossero a disposizione è possibile che partano dalla panchina anche perché sono reduci da infortuni da circa un mese: il loro rientro in campo sarà graduale.