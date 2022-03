La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. Fra i giocatori in scadenza di contratto a fine giugno spicca Paulo Dybala, che già in questi giorni potrebbe incontrare la società bianconera per provare a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto del giocatore. L'agente sportivo Jorge Antun dovrebbe incontrare la Juventus a breve. Non è così scontato il fatto che possa arrivare l'intesa economica sull'ingaggio, anche perché la Juventus difficilmente offrirà gli 8 milioni di euro più 2 di milioni di euro di bonus a stagione di cui si parlava fino a qualche mese fa.

Pare possibile un'offerta da 7 milioni di euro annui, da valutare se con o senza l'inserimento di bonus.

Tale situazione potrebbe agevolare la partenza a parametro zero dell'argentino, sul quale ci sarebbe l'interesse concreto di Inter e Tottenham. In tal caso la Juventus avrebbe già individuato il sostituto: secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Giacomo Raspadori, protagonista di una grande stagione fin qui con il Sassuolo. Il classe 2000 potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30-35 milioni di euro.

Raspadori potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di partenza di Dybala, la Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori.

Il giocatore del Sassuolo ha disputato fino ad adesso in stagione 27 match segnando 9 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.

Il giovane attaccante fa oramai parte integrante della nazionale italiana, con la quale ha vinto anche l'Europeo la scorsa estate.

La Juventus potrebbe acquistarlo con una modalità di pagamento simile a quella utilizzata per Manuel Locatelli.

Il centrocampista è arrivato lo scorso Calciomercato estivo in prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2023 per un totale di circa 35 milioni di euro. Giacomo Raspadori potrebbe costare più o meno una cifra simile.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe però rinforzare in maniera decisa anche il centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di Rabiot, di Ramsey e di Arthur Melo.

In entrata i preferiti sembrano essere Jorginho del Chelsea, Paul Pogba del Manchester United e Frankie de Jong del Barcellona.

Per il settore avanzato piacerebbe pure Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.