La Juventus è attesa da mesi importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. A giorni dovrebbe esserci l'incontro con i giocatori in scadenza a giugno e che rischiano quindi di lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione. Da decidere anche il futuro professionale di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma non pagando i 35 milioni di euro che sarebbero previsti. Lo spagnolo quindi potrebbe rimanere anche nella stagione 2022-2023 come riserva di Vlahovic ma anche come supporto, considerando che i due stanno dimostrando di essere compatibili.

La conferma di Morata potrebbe agevolare la partenza di Moise Kean. Il giocatore classe 2000 è considerato una riserva dal tecnico Massimiliano Allegri. Se la nazionale italiana dovesse qualificarsi al mondiale in Qatar, previsto a dicembre, la possibilità di un addio del giocatore sarebbe ancora più concreta. L'obiettivo di Kean è quello di ritornare in Nazionale e questo passa anche dal giocare titolare. Secondo le ultime notizie di mercato, sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto del Torino, che starebbe cercando il sostituto di Belotti, in scadenza di contratto a giugno.

Kean potrebbe trasferirsi al Torino a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Moise Kean potrebbe trasferirsi dalla Juventus al Torino.

Il giocatore è in prestito, con obbligo di riscatto dall'Everton entro giugno 2023. Le due società piemontesi potrebbero trovare un'intesa, con la Juventus che darebbe la possibilità al Torino di discutere con l'Everton l'eventuale modalità di acquisto della punta. Kean potrebbe trasferirsi nella società di Cairo in prestito con riscatto.

Molto dipenderà da questo finale di stagione e dal contributo che riuscirà a dare il giocatore nella Juventus. La punta, se dovesse dimostrare di essere utile alla rosa di Allegri, potrebbe rimanere nella società bianconera anche perché utile per la lista da presentare alla Uefa per la partecipazione alla Champions League. Kean è cresciuto nel settore giovanile bianconero e libererebbe un posto per un altro giocatore da iscrivere alla massima competizione europea.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse lasciar partire Kean potrebbe acquistare come sostituto Giacomo Raspadori. La somma che risparmierebbe per il cartellino di Kean (35 milioni di euro, il cartellino è di proprietà dell'Everton) la potrebbe utilizzare per la punta del Sassuolo, che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.