La Juventus ha utilizzato la pausa per le nazionali anche per definire il mercato da portare avanti a giugno. Molto dipenderà dalle cessioni, ma secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe effettuare almeno due acquisti a centrocampo, soprattutto se dovessero partire Adrien Rabiot e Arthur Melo, che non sarebbero considerati parte del progetto sportivo bianconero del futuro. Questo anche in considerazione del fatto che hanno un ingaggio importante: il francese da circa 7 milioni di euro a stagione, il brasiliano da 6 milioni di euro a stagione.

Si parla del possibile arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco che potrebbe essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il ruolo di mezzala, piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno ma con un ingaggio da circa 14 milioni di euro a stagione. Potrebbe accettare anche uno stipendio minore, ma sarebbe sempre importante e considerando la decisione della Juve di alleggerire il monte ingaggi, sembra difficile un suo possibile arrivo nella società bianconera. Nelle ultime ore, però, si sarebbe aggiunto un altro nome fra quelli seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo: Rodrigo De Paul. La società bianconera avrebbe infatti incontrato il suo agente sportivo Jimenez.

Tognozzi avrebbe incontrato l'agente sportivo di Rodrigo De Paul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il capo degli osservatori della Juventus, Matteo Tognozzi, avrebbe incontrato in Sudamerica l'agente sportivo di Rodrigo De Paul, Agustin Jimenez. L'argentino piace molto alla società bianconera ma ha una valutazione di mercato importante.

L'Atletico Madrid lo ha acquistato dall'Udinese lo scorso Calciomercato estivo per circa 40 milioni e il giocatore guadagna circa 4 milioni di euro a stagione. La società. bianconera potrebbe valutarne il suo acquisto se l'Atletico Madrid decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe quindi definirsi una trattativa di mercato simile a quella che ha portato Alvaro Morata dalla società spagnola alla Juventus.

La punta è arrivata nell'estate 2020 in prestito di 10 milioni più diritto di riscatto a 45 milioni di euro. La Juventus ha avuto anche la possibilità di prolungare il prestito per un'altra stagione pagando altri 10 milioni di euro e posticipando il riscatto a giugno 2022 per 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe ora valutando l'acquisto a titolo definitivo di Alvaro Morata. Molto dipenderà dalla volontà dell'Atletico Madrid di accettare un'offerta minore rispetto ai 35 milioni. La società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La volontà di Morata è quella di rimanere a Torino, come più volte dichiarato dallo spagnolo.