La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il mercato. Sarà però prima importante definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. L'unica notizia certa è l'addio di Paulo Dybala che lascerà a parametro zero la società bianconera a giugno. Lo ha confermato in un una recente intervista Maurizio Arrivabene, che ha sottolineato come l'arrivo di Dusan Vlahovic abbia agevolato il mancato prolungamento di contratto dell'argentino, non più considerato parte del progetto sportivo bianconero. Un altro addio importante potrebbe concretizzarsi a giugno.

Parliamo di Federico Bernardeschi, che ha un contratto a circa 4 milioni di euro a stagione. La Juventus vorrebbe confermarlo ma non all'attuale ingaggio, si parla di un'offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus per il centrocampo. A questo stipendio sembra difficile un'intesa fra le parti. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società italiane anche se non dovrebbero garantirgli l'attuale ingaggio che guadagna nella Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Il giocatore potrebbe non accettare l'offerta da 2,5 milioni di euro a stagione che gli garantirebbe la società bianconera.

D'altronde il centrocampista attualmente guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, sarebbe una diminuzione evidente dello stipendio. La Juventus ha deciso di attuare un alleggerimento del monte ingaggi che riguarderà anche altri giocatori. Si parla ad esempio di un prolungamento del contratto di Bonucci per un'altra stagione ma con una diminuzione dell'ingaggio a stagione da 7 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece gli altri giocatori in scadenza a giugno, sembrerebbero essere vicino al prolungamento dell'intesa contrattuale. Cuadrado dovrebbe sottoscrivere un contratto a 4 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024, stipendio stagionale di circa 2 milioni di euro per De Sciglio e di 1,5 milioni di euro per Perin.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti per alleggerire il monte ingaggi. Fra i partenti ci sarebbero Adrien Rabiot, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Tutti giocatori che hanno un ingaggio intorno ai 6 e 7 milioni di euro a stagione. Se si dovessero concretizzare queste partenze potrebbe arrivare un sostituto del brasiliano, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala. Piacciono Matias Olivera, Paul Pogba e Jorginho.