Sarà un finale di stagione molto importante per la Juventus, sia in campionato che in Coppa Italia. I bianconeri, attualmente, sono quarti in campionato ma possono anche sperare nel titolo, considerando che la distanza dal Milan primo è di 7 punti a 8 match dalla fine della Serie A. Attesa anche la semifinale di ritorno contro la Fiorentina, dopo che l'andata è finita 1 a 0 per i bianconeri. La Juventus potrebbe giocarsi la finale contro la vincente di Milan e Inter. Tanti giocatori bianconeri dovranno dimostrare di meritare la Juventus e l'eventuale conferma per la stagione 2022-2023.

Fra questi ci sarebbe anche Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. La società bianconera starebbe lavorando all'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo, ma molto dipenderà dalla volontà dell'Atletico Madrid di diminuire il prezzo del giocatore. Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe pronta a spendere circa 20 milioni di euro con pagamento in diverse stagioni per lo spagnolo, ma non di più. Eventualmente, potrebbe inserire dei bonus. A parlare del suo futuro professionale è stato lo stesso Alvaro Morata che, in una recente intervista, ha dichiarato che la sua volontà è quella di rimanere alla Juventus ma la sua conferma non dipende da lui.

Ha aggiunto che rimarrà comunque un tifoso della Juventus.

La Juventus potrebbe acquistare il cartellino di Morata a giugno

'Voglio rimanere alla Juventus ma il futuro non dipende da me. Se non sarà possibile continuare a giocare in bianconero, sarò comunque il primo tifoso della Juve'. Queste le dichiarazioni di Alvaro Morata in una recente intervista ad un giornale sportivo spagnolo.

L'addio di Paulo Dybala potrebbe agevolare la conferma di Alvaro Morata, ma molto dipenderà dalla volontà dell'Atletico Madrid di cederlo ad un prezzo minore rispetto ai 35 milioni di euro stabiliti nell'estate 2020. Come è noto, Morata si è trasferito alla Juventus due stagioni fa in prestito per circa 10 milioni di euro, con diritto di riscatto a giugno 2021 per circa 45 milioni di euro.

La società bianconera ha avuto la possibilità di prolungare il prestito di un'altra stagione pagando ulteriori 10 milioni di euro e posticipando il pagamento del cartellino per 35 milioni di euro a giugno 2022. Difficile però, come già anticipato, che la Juventus decida di spendere quella somma per acquistare il cartellino dello spagnolo. Non è da scartare la possibilità di un pagamento in diverse stagioni, ma la società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe sostituire Paulo Dybala con Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma va in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. L'alternativa è Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.