La Juventus potrebbe effettuare diverse operazioni di mercato in estate. Molto dipenderà dalle cessioni, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, fra questi spiccano due centrocampisti, Adrien Rabiot e Arthur Melo, oltre a Aaron Ramsey, che potrebbe ritornare dal prestito ai Glasgow Rangers a fine stagione. Tutti giocatori che hanno un ingaggio importante e che, in caso di partenza, potrebbero non solo garantire una somma da utilizzare per il mercato ma anche per un alleggerimento del monte ingaggi.

Se si dovesse concretizzare una o più cessioni la Juventus potrebbe investire su Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

L'ingaggio da 14 milioni di euro, sommato all'interesse di società come Paris Saint Germain e Real Madrid non agevolerebbero però l'arrivo del francese nella società bianconera. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando un altro rinforzo per il centrocampo.

Piacerebbe Ryan Gravenberch, giocatore dell'Ajax in scadenza di contratto a giugno 2023. La sua valutazione attuale di mercato è di circa 30 milioni di euro, somma importante ma evidentemente minore rispetto al valore reale di mercato del centrocampista. La società olandese lo cederebbe a prezzo agevolato, perché a fine stagione sarà a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale.

Gravenberch potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Dopo alcune indiscrezioni che hanno accostato i bianconeri al brasiliano Casemiro, altri rumors di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Ryan Gravenberch.

Il centrocampista dell'Ajax potrebbe lasciare la società olandese a circa 30 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società. Ad agevolare l'approdo di Gravenberch alla Juventus potrebbe essere Mino Raiola, agente sportivo del giocatore e che ha un rapporto professionale ottimo con la società bianconera.

A proposito di giocatori gestiti dall'agente sportivo, le ultime dichiarazioni di de Ligt alla stampa olandese lasciano intendere la possibilità di una conferma del giocatore in bianconero anche nella stagione 2022-2023.

La questione de Ligt

Il difensore de Ligt ha dichiarato di essere felice delle responsabilità che la Juventus gli ha dato e dei miglioramenti dei bianconeri in campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il difensore potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale per un'altra stagione, ovvero fino a giugno 2025. Potrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più 4 milioni di euro di bonus, per un totale di 12 milioni di euro a stagione.