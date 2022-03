La Juventus potrebbe decidere di rinforzarsi a giugno acquistando altri giovani di qualità dopo Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. La società bianconera starebbe lavorando infatti ad acquisti che siano utili per il presente ma anche per il futuro. Ritorneranno dai prestiti diversi giovani che saranno valutati da Allegri prima di decidere per un'eventuale conferma o per un'altra cessione in prestito. Parliamo di Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli, Radu Dragusin e Nicolò Rovella. Rimanendo in tema difesa dovrebbe essere confermato Matthijs de Ligt.

Il difensore in una recente intervista ha dichiarato di stare bene alla Juventus, di conseguenza la possibilità di un suo prolungamento di contratto con la società bianconera è concreta. Da valutare però l'affidabilità fisica di Bonucci e Chiellini ma anche l'eventuale conferma o meno di Rugani, che piace alla Lazio. Per questo la società bianconera oltre al già arrivato Gatti potrebbe acquistare un altro difensore.

Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe essere Bremer il rinforzo per la difesa della Juventus. Sul brasiliano del Torino però ci sarebbe l'interesse concreto di altre società, ovvero Milan, Inter e Napoli.

Il brasiliano Bremer potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci una sfida di mercato a giugno per l'acquisto di Bremer.

Il brasiliano piace alla Juventus ma anche a Milan, Inter e Napoli, alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare anche perché l'interesse è notevole per il brasiliano. La prestazione fornita contro la Juventus ha dimostrato l'affidabilità del giocatore, che oltre ad essere fisico ha una velocità importante.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, il Torino ha deciso di prolungarglielo qualche mese fa non tanto per confermarlo anche nella stagione 2022-2023 ma per venderlo a prezzo importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri rinforzi per la difesa. Fino a qualche mese fa si parlava di un interesse concreto per Romagnoli, oltre a quello per Rudiger, che però vorrebbe un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.

Potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e rinforzi anche per il settore avanzato. Per il centrocampo piace Frankie de Jong, che il Barcellona potrebbe cedere per valorizzare Pedri e Gavi, giovani cresciuto nel settore giovanile della società catalana. Piacciono Niccolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma per circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro.