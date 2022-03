La Juventus ottiene un'importante vittoria contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. 1 a 0 il risultato finale allo stadio Franchi, grazie all'autogol di Venuti su cross di Cuadrado. Tante le assenze per i bianconeri, che si sono affidati ad un centrocampo formato da Arthur Melo davanti alla difesa supportato da Locatelli e Rabiot. Proprio tale settore potrebbe essere rinforzato durante il Calciomercato estivo. Oltre a Rovella, il cui cartellino è già di proprietà della Juventus e che attualmente è in prestito al Genoa fino a giugno, potrebbe arrivare un giocatore che possa garantire fisicità ed inserimenti.

Un valido supporto al settore avanzato, rinforzato nel recente mercato di gennaio con l'acquisto di Dusan Vlahovic.

Potrebbe essere un compagno di nazionale della punta bianconera il rinforzo per il centrocampo. Secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe acquistare Sergej Milinkovic Savic, valutato circa 70 milioni di euro dalla Lazio. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di altre società importanti come il Manchester United e il Real Madrid ma secondo le ultime notizie di mercato i bianconeri sarebbero in vantaggio sulle prima menzionate.

Possibile acquisto di Milinkovic Savic: la Juve sarebbe in vantaggio su United e Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus sarebbe in vantaggio su Manchester United e Real Madrid per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic a giugno.

Il centrocampista sarebbe pronto a trasferirsi alla Juventus dove ritroverebbe un suo compagno di nazionale, Dusan Vlahovic.

Milinkovic Savic piace molto a Massimiliano Allegri, in quanto garantirebbe fisicità, qualità e gol ai bianconeri. Anche in questa stagione il giocatore sta dimostrando di essere molto importante, sia nel segnare gol ma anche ne fornire assist decisivi ai suoi compagni.

L'eventuale arrivo di Milinkovic Savic potrebbe essere agevolato da alcune cessioni. Diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera: fra questi Alex Sandro, che piace a diverse società inglesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche per il settore avanzato. Molto dipenderà dal futuro professionale di Paulo Dybala e di Alvaro Morata.

L'argentino è in scadenza di contratto a giugno e in queste settimane dovrebbe incontrare la società bianconera per discutere l'eventuale prolungamento di contratto. Altro giocatore che non ha la certezza di rimanere alla Juventus è Alvaro Morata, che è in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera ha un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. La Juventus ne vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro. Come rinforzo per il settore avanzato piace Niccolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.