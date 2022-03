La Juventus dopo la sconfitta contro il Villarreal dovrà cercare di dimenticare la cocente eliminazione dalla Champions League vincendo contro la Salernitana in campionato. Un successo che permetterebbe ai bianconeri di consolidare il quarto posto e possibilmente di guadagnare punti alle prime tre in classifica, Milan, Napoli e Inter. Ci sarà molto lavoro da fare per la società bianconera in queste settimane anche per definire la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera, la pausa per le nazionali potrebbe essere utilizzata proprio per incontrare i vari Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Tuttavia, la Juventus potrebbe incontrare anche altri giocatori anche per consolidare alcune intese contrattuali.

Si parla ad esempio di una possibile conferma di Danilo oltre il contratto in scadenza a giugno 2024. Il brasiliano è stato uno dei peggiori in campo contro il Villarreal, ma la sua importanza dal punto di vista tecnico e sportivo è evidente. Le parole dopo la sconfitta contro il Villarreal dimostrano come rappresenti un riferimento per società e staff tecnico. Proprio per questo si parla di un possibile prolungamento di contratto per altre due stagioni fino a giugno 2026.

Il giocatore Danilo potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juve fino al 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prolungare il contratto di Danilo fino a giugno 2026.

Il brasiliano potrebbe consolidare il suo rapporto professionale con la società bianconera considerando la fiducia che nutrono società e staff tecnico nei suoi riguardi. Ai microfoni delle televisioni sportive dopo Juventus-Villarreal si è voluto scusare per la prestazione deludente, segnale di maturità e di legame forte con la società bianconera.

Il brasiliano potrebbe quindi chiudere la carriera professionale con la Juventus, ereditando il ruolo di leadership dei vari Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. A proposito dei due difensori italiani dovrebbero essere convocati dal commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini per lo spareggio di qualificazione ai mondiali in Qatar.

L'Italia affronterà prima la Macedonia del Nord, in caso di vittoria si giocherà l'accesso alla massima competizione mondiale per nazionali con la vincente fra Turchia e Portogallo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe integrare la difesa durante il Calciomercato estivo con l'acquisto di un centrale di qualità. Potrebbe essere Antonio Rudiger il rinforzo giusto, il tedesco sarebbe il giocatore ideale da schierare insieme a Matthijs de Ligt. Il difensore va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno, si aggiungerebbe all'acquisto di gennaio Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.