Dopo un inizio non ideale la Juventus sta mostrando tutte le sue qualità. Dall'arrivo di Dusan Vlahovic i bianconeri sembrano aver migliorato non tanto la bellezza del gioco quanto i risultati. Una situazione gradita dal tecnico Massimiliano Allegri, che ha sempre sottolineato che quello che conta è vincere, soprattutto se si è alla Juventus. Una crescita evidente quella della Juventus anche nei singoli giocatori, su tutti spiccano de Ligt, Arthur Melo e Alvaro Morata. Lo spagnolo con il supporto di Vlahovic nel settore avanzato si sta esprimendo molto bene dando un contributo anche in gol.

Contro la Sampdoria ha segnato due gol, uno su rigore e sul finale del match, quello del 3 a 1. Dopo il match contro i liguri è stato intervistato, con lo spagnolo che ha sottolineato che la situazione alla Juventus sia cambiata di molto rispetto a inizio stagione. Ha poi rimarcato il fatto di avere la fiducia di Massimiliano Allegri e questo è molto importante per i giocatori. Si è parlato anche del futuro professionale di Alvaro Morata. Come è noto lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro. La Juventus vorrebbe riscattarlo ma non a quella somma. Sull'argomento il giocatore ha dichiarato che il suo futuro professionale non dipende da lui e che se non dovesse essere alla Juventus, sarà sempre il primo tifoso della società bianconera.

Il giocatore Morata ha parlato del suo futuro professionale

'Da quando abbiamo iniziato la stagione, ho avuto una conversazione con il mister. Quando il tuo capo ti dà fiducia è importante, perché tutti vogliamo sentire parole di fiducia che si trasforma in voglia di lavorare'. Queste le dichiarazioni di Alvaro Morata in riferimento a una seconda parte di stagione importante da parte dello spagnolo.

Sul suo futuro professionale ha aggiunto: 'Non dipende da me. Se non sarà alla Juventus sarò il primo tifoso'. Parole importanti che confermano l'affetto del giocatore nei confronti della società bianconera. Morata ha poi sottolineato come quello che conta per lui è giocare in qualsiasi posizione nel settore avanzato. Ha infatti aggiunto: 'La Juventus è fra le prime squadre al mondo, sono orgoglioso di essere qui e sono a disposizione'.

Lo spagnolo ha parlato del campionato

Il giocatore Morata ha risposto anche alla domanda in merito alle possibilità della Juventus di vincere il campionato. Ha aggiunto che è stato un anno particolare per la Juventus e che in questo momento bisogna pensare solo a lavorare. Quello che sembra certo è che i bianconeri proveranno ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni che giocheranno, dal campionato, alla Coppa Italia fino alla Champions League.