La Juventus è alle prese con la questione del rinnovo di contratto dei vari giocatori in scadenza a giugno, fra essi vi è anche Paulo Dybala

A proposito dell'argentino in questi giorni, secondo diverse indiscrezioni giornalistiche, il suo agente sportivo Jorge Antun dovrebbe incontrare la società bianconera per provare a definire il prolungamento di contratto del giocatore. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus non dovrebbe confermare l'offerta di cui si parlava fino a qualche mese fa di circa 8 milioni di euro netti a stagione più di 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.

L'ingaggio proposto dal club potrebbe essere di 7 milioni di euro a stagione per un contratto della durata di tre anni.

Possibile offerta di contratto a Dybala fino a giugno 2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe incontrare l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun nella giornata di giovedì 10 marzo, quando le parti discuteranno del prolungamento di contratto dell'argentino.

L'offerta della Juventus dovrebbe essere di circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025 e non sarebbe trattabile. Di conseguenza il giocatore - se non dovesse accettarla - lascerebbe a parametro zero la società bianconera a fine giugno.

Sull'argentino ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra cui Inter e Tottenham.

Diversi giornali sportivi di recente hanno parlato di un presunto contatto telefonico fra l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta e l'agente sportivo del giocatore, Jorge Antun. La società nerazzurra avrebbe confermato l'interesse nei confronti di Paulo Dybala. Di conseguenza, se non dovesse arrivare l'intesa con la Juventus, l'argentino potrebbe considerare l'offerta dell'Inter.

L'argentino Dybala potrebbe trasferirsi al Tottenham a parametro zero a giugno

Tale eventualità non sarebbe gradita da molti dei sostenitori della Juventus, considerando che Dybala è un punto riferimento della squadra bianconera da sette stagioni (si era ipotizzato anche che potesse ereditare la fascia di capitano da Chiellini) e andare proprio all'Inter sarebbe uno "smacco" non da poco per i tifosi.

Nel caso in cui dovesse effettivamente lasciare Torino i tifosi bianconeri sperano possano trasferirsi in una società che gioca in un altro campionato, magari al Tottenham dell'ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.