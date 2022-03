La Juventus è attesa da mesi importanti in tema mercato. Gran parte delle trattative potrebbero essere definite prima dell'inizio del Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle cessioni e dal futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca sicuramente Paulo Dybala, che in caso di mancato prolungamento di contratto con la Juventus potrebbe trasferirsi all'Inter o al Tottenham. Incerta anche la conferma di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per la società bianconera a 35 milioni di euro, e quella di Moise Kean che la società bianconera potrebbe acquistare a titolo definitivo dall'Everton per poi cederlo a società interessate, su tutte il Paris Saint Germain.

La società bianconera, se si dovessero concretizzare diverse cessioni nel settore avanzato, potrebbe acquistare almeno due giocatori. Piace Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Si cerca però anche un'alternativa a Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto della società bianconera per Luka Jovic, punta del Real Madrid che in questa stagione sta raccogliendo poco minutaggio nella società spagnola. Il tecnico Carlo Ancelotti lo considera la riserva di Benzema, il francese ha giocato gran parte dei match degli spagnoli. Per questo l'addio di Jovic è una possibilità concreta.

Jovic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Luka Jovic come riserva di Dusan Vlahovic. Compagno di nazionale della punta bianconera, il giocatore del Real è una riserva nella società spagnola e potrebbe gradire un trasferimento alla Juventus. Per caratteristiche tecniche, potrebbe essere molto utile per Allegri perché darebbe fisicità al settore avanzato.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 3 match in Champions League, 13 match con 1 gol e 2 assist nel campionato spagnolo ed 1 match nella Coppa di Spagna.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, ma non è da scartare la possibilità che arrivi anche un difensore. A tal riguardo, si valuta l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e quello di una mezzala di inserimento. Piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per la difesa invece il preferito sembra essere Bremer del Torino, protagonista di una stagione importante.