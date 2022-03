Paulo Dybala pare essere qualcosa più di un sogno per l’Inter. I nerazzurri sembrano essere diventati una reale minaccia per la Juventus nel discorso legato al rinnovo di contratto di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra di Allegri.

Giovedì l’agente del giocatore dovrebbe incontrarsi con i bianconeri per iniziare a parlare del prolungamento. A fine 2021 sembrava che la telenovela fosse finita con una fumata bianca vicinissima secondo i bene informati con la Juve che avrebbe accontentato le richieste del giocatore mettendo sul piatto otto milioni di euro a stagione più due di bonus.

Ma così poi non è stato e quindi il discorso è ora ancora aperto.

Juventus-Dybala: l’offerta è al ribasso

Ora però le cose sembrano essere cambiate. La nuova offerta del club torinese non dovrebbe superare i sette milioni a stagione per due motivi. Il primo è l’arrivo di Vlahovic che ha un ingaggio da 7,5 milioni a stagione, cifra che Arrivabene vede come tetto massimo per qualsiasi giocatore della rosa di Allegri. Il secondo sono gli infortuni: la Joya ha saltato più di due mesi di stagione in totale, attualmente è di nuovo ai box e potrebbe dare forfait anche nella sfida di Champions League con il Villarreal. I tanti stop muscolari non sono visti di buon occhio dalla Juventus, che infatti avrebbe messo nel mirino Raspadori e Zaniolo nel caso in cui il rinnovo di Dybala non dovesse arrivare.

L’Inter fa sul serio per Dybala, la mossa di Marotta

Il quadro difficile della situazione avrebbe fatto drizzare le orecchie a molti club che potrebbero acquistare l’argentino gratis a fine giugno. In Spagna il Barcellona sarebbe molto interessato nonostante gli arrivi a gennaio di Traorè, Aubameyang e Ferran Torres che hanno rimpolpato l'attacco di Xavi.

In Premier League ci sarebbero alcune big pronte a inserirsi, il Tottenham di Paratici e Conte per esempio, ma anche il Manchester United che già nel 2019 aveva provato il colpo.

L’insidia più grande però per la Juventus potrebbe essere in Italia: Giuseppe Marotta è un grande estimatore del giocatore, è stato lui a portarlo in bianconero giovanissimo dal Palermo e senza badare a spese, e adesso sarebbe pronto a partire alla carica.

L’amministratore delegato dell'Inter infatti, secondo rumors che arrivano dall’Argentina, avrebbe in programma proprio nei prossimi giorni un incontro con l’agente del numero 10 della Vecchia Signora. Un appuntamento che potrebbe servire a tastare il terreno, per capire cosa sta davvero succedendo con la Juventus e per magari dare il via a un possibile trasferimento a Milano a parametro zero.

Al momento tutto sembra essere nelle mani di Dybala, la resa dei conti sta per arrivare, la scadenza del contratto è vicina e l'argentino tra poco dovrà scegliere il suo futuro.