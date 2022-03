La stagione in corso è pronta ad entrare nel vivo con uno sprint finale che coinvolgerà la squadra di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, però, sembrerebbe avere le idee chiare anche per il futuro, con la società rossonera già a lavoro per garantire all'allenatore i giocatori richiesti.

L’idea del mister rossonero è quella di disporre di un centrocampo avanzato di pura fantasia nei tre ruoli dietro la punta. Per questo, le ultime voci si fanno sempre più insistenti sulle figure di Renato Sanches e Ruslan Malinovskyi. Accanto a questi due fantasisti, la dirigenza milanista sembra lavorare su altre due figure ed i primi indizi portano al nome di Bajrami dell’Empoli ed al classe ’99 del Bruges Noa Lang, che sta disputando una stagione di alto livello in Belgio.

Fantasia a centrocampo, società a lavoro

Pioli pare esser stato chiaro con Maldini e Massara, chiedendo al duo dirigenziale una o anche due figure di livello per il reparto avanzato. Il mister vorrebbe puntare tutto sul fantasista dietro la prima punta, per aumentare il livello sia in fase realizzativa sia di sostegno decisivo ai compagni. In questa stagione, il fantasista ucraino Malinovskyi ha confermato le sue potenzialità, soprattutto con le sue realizzazioni dalla distanza; Sanches si è dimostrato, invece, un ottimo compagno di squadra, creando numerose occasioni pericolose, in particolare per gli attaccanti del Lille. Le ultime voci riportano con sempre più insistenza l’interesse del Milan nei confronti di questi due calciatori, ma la società rossonera è al lavoro su più fronti, tra i quali spicca la strada che porta al fantasista dell’Empoli Nedim Bajrami: il calciatore di origini svizzere e di nazionalità albanese sta disputando una stagione di livello, dopo un inizio non facile, e potrebbe garantire la qualità richiesta da mister Pioli.

Nuove ipotesi e conferme quasi certe

Nelle ultime ore si fa largo una nuova ipotesi: come riferito da alcune testate sportive, pare che la dirigenza del Milan sia sulle tracce dell’attaccante di nazionalità olandese Nao Lang, autore di ben 12 assist e 6 reti nella stagione in corso. La giovane età e la classe dimostrata potrebbero convincere il Milan a tentare l’assalto al giocatore per strapparlo dalle mani del Club Brugge, facendolo approdare nel campionato italiano.

Sempre sulla linea del centrocampo avanzato, la società rossonera, sembra ormai certo, procederà con il riscatto del fantasista di proprietà del Crotone Junior Messias; il giocatore brasiliano si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato da mister Pioli ed ha realizzato 4 reti, alcune in momenti decisivi del campionato in corso.