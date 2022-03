L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia in entrata che in uscita, vista la necessità di fare cassa per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nessuno è considerato incedibile, come dimostrato dalle cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain della scorsa estate, tantomeno quei giocatori che non sono titolari sulla carta. Tra questi c'è Federico Dimarco, che sarebbe finito nel mirino della Roma.

Anche il Torino sta lavorando per la prossima estate, alla ricerca di un rinforzo in attacco visto il sempre più probabile addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto.

I granata sarebbero pronti a trattare con il Cagliari, visto che ci sono due giocatori di proprietà dei rossoblu che piacciono, tra questi Joao Pedro, vecchio pallino del club di Urbano Cairo.

Roma su Dimarco

Uno dei giocatori che potrebbero lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Federico Dimarco. Il difensore rischia di trovare meno spazio il prossimo anno visto che sulla fascia sinistra ora è chiuso da Ivan Perisic e Robin Gosens, mentre come terzo di difesa non sempre ha dato garanzie dal punto di vista del rendimento.

Sul giocatore avrebbe messo gli occhi la Roma, in cerca di esterni difensivi in vista della prossima stagione. Il classe 1997 piace molto anche per la sua abilità sui calci piazzati e in questa stagione ha messo a segno due reti e collezionato un assist in venticinque partite di campionato.

L'Inter non considera Dimarco incedibile ma, comunque, non lo cederà a cuor leggero, come dimostra la sua valutazione, che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Tra le due società potrebbe essere intavolato anche uno scambio alla pari che possa andare incontro alle rispettive esigenze. I capitolini, infatti, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Jordan Veretout, considerato ormai in uscita e ai margini dello scacchiere tattico di José Mourinho.

Torino su due giocatori del Cagliari

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo in attacco visto che Andrea Belotti è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo sono ferme. I granata guardano in casa Cagliari e sono due i giocatori nel mirino. Uno è Joao Pedro, vecchio obiettivo dei granata, cercato già a gennaio senza successo, mentre l'altro è Giovanni Simeone, qualora il Verona non dovesse riscattarlo per 15 milioni di euro.

In entrambi i casi la valutazione è tra i 15 e i 20 milioni, ma il Toro è pronto a mettere sul piatto i cartellini di Daniele Baselli, attualmente in prestito proprio ai sardi, e di Armando Izzo, già cercato dal club di Giulini a gennaio.