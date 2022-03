La Juventus dopo la disfatta europea contro il Villareal si dedicherà al raggiungimento degli ultimi obiettivi stagionali rimasti, arrivare nelle prime quattro in campionato e vincere la Coppa Italia. Il 3 a 0 contro gli spagnoli ha deluso molto non solo la squadra ma soprattutto i tifosi, considerando che per la terza stagione consecutiva i bianconeri sono stati eliminati agli ottavi di finale contro squadra abbordabili dal punto di vista tecnico. Primo tempo discreto, nel secondo è mancata la qualità nel settore avanzato. Decisivi poi gli errori difensivi, da Rugani, a Danilo, fino a a De Ligt.

Proprio il difensore olandese dopo essere stato uno dei migliori della Juventus negli ultimi mesi ha commesso diversi errori, goffo il fallo di mano per il 3 a 0 degli spagnoli. Si è parlato molto di questi giorni di una possibile conferma del giocatore anche per la stagione 2022-2023.

Piace però a diverse società europee, fra queste il Paris Saint Germain. Secondo le ultime notizie di mercato la società francese sarebbe pronta ad offrire una somma in contanti più due contropartite tecniche per convincere la Juventus a cedere il difensore. I giocatori che potrebbero essere inseriti sono Mauro Icardi e Leandro Paredes.

Il giocatore de Ligt potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain potrebbe offrire Mauro Icardi e Leandro per de Ligt.

La società francese potrebbe aggiungere anche una somma in contanti aggiuntiva considerando che il centrocampista è in scadenza nel 2023 ed è valutato circa 20 milioni di euro, la punta invece circa 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe cedere de Ligt per non meno di 100 milioni di euro. L'eventuale partenza dell'olandese potrebbe essere agevolata dal possibile arrivo di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.

Difficile pensare però che la Juventus valuti la partenza per de Ligt per delle contropartite tecniche. Anche perché la società bianconera valuta altri profili per centrocampo e settore avanzato e non Paredes e Icardi. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Jorginho del Chelsea e de Jong del Barcellona, oltre a Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi rinforzi importanti per il settore avanzato. Molto dipenderà dal futuro professionale di Paulo Dybala e Alvaro Morata e dalla volontà della società bianconera di confermarli anche per la stagione 2022-2023. Fra i giocatori seguiti spicca Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.