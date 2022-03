La Nazionale italiana non parteciperà al Mondiale in Qatar. Dopo aver saltato l'edizione in Russia, la rappresentativa guidata da Roberto Mancini ha perso in maniera inaspettata gli spareggi playoff contro la Macedonia. Delusione evidente da parte del tecnico, del presidente della FIGC Gabriele Gravina e di tutti i giocatori. Uno dei più dispiaciuti è stato Jorginho, che si è sentito responsabile dei due rigori sbagliati nel girone di qualificazione ai mondiali, che non hanno permesso all'Italia di arrivare prima e andare direttamente al Mondiale senza passare per gli spareggi.

Proprio il centrocampista del Chelsea è stato protagonista nella ultime settimane anche per motivi legati al Calciomercato. Il giocatore dopo quattro stagioni potrebbe lasciare la società inglese, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Cederlo a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino, con il giocatore che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. A parlare del futuro professionale di Jorginho è stato Carlo Laudisa, il quale ha dichiarato che le parole dell'agente sportivo del giocatore Joao Santos dimostrano come il centrocampista possa lasciare realmente la società inglese. Secondo il giornalista sportivo, Jorginho si trasferirà alla Juventus e sottoscriverà un contratto fino a giugno 2026.

Il centrocampista Jorginho potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

''Le dichiarazioni dell'agente sportivo di Jorginho confermano tutte le indiscrezioni di queste settimane. Lui parla anche di Milan, ma la realtà è che ha parlato con Cherubini in queste settimane. La Juventus è pronta ad accoglierlo, c’è un quadriennale per lui''.

Queste le parole di Carlo Laudisa in riferimento al possibile trasferimento di Jorginho alla Juventus. La società bianconera vuole rinforzare in maniera importante il centrocampo e potrebbe acquistare proprio il nazionale italiano, che garantirebbe impostazione di gioco e verticalizzazione. Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, a tal riguardo si parla del possibile ingaggio da parte della società bianconera di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus, con gli eventuali arrivi di Jorginho e Pogba, potrebbe cedere due giocatori a centrocampo. Ci si riferisce ad Arthur Melo e a Adrien Rabiot. Il primo piace a diverse società inglesi, fra cui all'Arsenal e al Newcastle. Per il francese invece si parla di un interesse concreto del Manchester United. Potrebbe arrivare un acquisto importante anche nel settore avanzato. Il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro.