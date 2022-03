La Juventus cercherà di definire in queste settimane il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Da qualche giorno è arrivata la conferma dell'addio di Paulo Dybala a giugno. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene l'argentino non prolungherà il contratto con la società bianconera. Potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero anche Federico Bernardeschi, il giocatore guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, la società bianconera potrebbe offrirgli un contratto da circa 2,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025.

Difficilmente il centrocampista accetterà una diminuzione dello stipendio. Vanno invece verso la conferma Mattia Perin, Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. Il portiere sta dimostrando in questa stagione di essere un vice Szczesny affidabile, per questo Allegri gradirebbe il suo prolungamento di contratto. Per quanto riguarda invece Cuadrado e De Sciglio, entrambi potrebbero sottoscrivere un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024 con una diminuzione dell'ingaggio. Il colombiano potrebbe andare a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione, attualmente ha un ingaggio da 4 milioni a stagione. Per quanto riguarda De Sciglio, si parla di uno stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione.

Il colombiano potrebbe guadagnare 3 milioni di euro a stagione, l'italiano circa 2 milioni di euro a stagione. Dovrebbe guadagnare più o meno lo stesso ingaggio del nazionale italiano anche Mattia Perin, che Allegri vorrebbe confermare nella stagione 2022-2023. Da secondo il portiere sta dando garanzie importanti oltre ad essere un riferimento importante per tanti giocatori.

Diversa invece è la situazione contrattuale di Bernardeschi, che guadagna 4 milioni a stagione e che difficilmente accetterà un contratto da 2,5 milioni a stagione che la Juventus potrebbe offrirgli.

La Juventus potrebbe attingere in maniera importante al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che interessano alla società bianconera, su tutti Antonio Rudiger del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda il settore avanzato invece il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.