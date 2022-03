La Juventus dopo la sconfitta pesante in Champions League contro il Villareal cercherà di chiedere la serie di partite fra febbraio e marzo con un risultato importante anche per dare seguito ai tanti punti conquistati in campionato nelle ultime settimane. Sfiderà la Salernitana ultima in classifica, anch'essa bisognosa di punti se vorrà alimentare speranze di permanenza nel campionato italiano. Quello che sembra certo è che la pausa per le nazionali sarà utilizzata dalla Juventus anche per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza.

Si cercherà di lavorare anche in previsione mercato di luglio, con la Juventus che dovrebbe rinforzare in maniera decisa il centrocampo. La prestazione deludente di Arthur Melo contro il Villareal ha messo in evidenza la necessità di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Non è un caso si parli nelle ultime settimane di un interesse concreto della Juventus per Jorginho, centrocampista del Chelsea in scadenza di contratto a giugno 2023. La situazione societaria degli inglesi non è ideale dopo le sanzioni che il Governo inglese ha applicato nei confronti degli oligarchi russi in Inghilterra, di conseguenza anche nei confronti del proprietario del Chelsea Roman Abramovich. Del futuro professionale di Jorginho ha parlato il suo agente sportivo Joao Santos, che ha sottolineato di non aver parlato con la Juventus ma che sa dell'interesse concreto della società bianconera per il centrocampista.

'Non ho parlato con la Juve, ma so del loro interesse per Jorginho. Abbiamo un contratto con il Chelsea fino al 2023 ed è un momento particolare per il club, dove non ci sono trattative'. Queste le dichiarazioni di Joao Santos in riferimento al futuro professionale del suo assistito Jorginho.

L'agente sportivo ha spiegato come la situazione societaria attuale del Chelsea non agevola una conferma di Jorginho. Nel caso però si dovesse sbloccare il giocatore sarebbe pronto a discutere per un eventuale prolungamento di contratto con la società inglese. Ha aggiunto: 'Qualora il Chelsea non dovesse ritenere di rinnovare il contratto, allora ascolteremo tutte le squadre interessate'.

Fra le squadre interessate ci sarebbe proprio la Juventus, ma molto dipenderà dal futuro professionale di Arthur Melo. In caso di partenza del brasiliano la Juventus potrebbe considerare l'acquisto di Jorginho.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche una mezzala d'inserimento che possa garantire qualità, inserimenti e gol. A tal riguardo Piace Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno. Si segue anche Frenkie de Jong, giocatore del Barcellona. Per il settore avanzato il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.