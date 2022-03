La Juventus è attesa da un finale di stagione importante in cui cercherà di consolidare il quarto posto e possibilmente guadagnare altri punti dalle prime tre. I bianconeri proveranno anche ad arrivare in finale di Coppa Italia e giocarsi la possibilità di vincere la competizione sfidando una fra Milan e Inter. Si lavora però anche in previsione stagione 2022-2023, con acquisti che potrebbe riguardare tutti i settori. La società bianconera vorrebbe cercare di italianizzare ulteriormente la squadra, si è parlato di un interesse concreto per Niccolò Zaniolo della Roma e come alternativa per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Altro nome che piace è quello di Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Il centrocampista non è l'unico giocatore della società inglese che interessa alla Juventus. Si valutano infatti altri acquisti come Antonio Rudiger e Hakim Ziyech. Di recente è stato lanciato un sondaggio indirizzato soprattutto ai tifosi bianconeri ai quali si chiedeva quale fosse l'acquisto ideale per la Juventus che gioca attualmente nel Chelsea. Il più votato è stato proprio Jorginho, giocatore ideale per migliorare l'impostazione di gioco e per la verticalizzazione verso le punte. Il nazionale seguito ha preceduto in questa classifica Antonio Rudiger, Mateo Kovacic e Emerson Palmieri.

Il centrocampista Jorginho è stato il più votato dagli utenti

In un recente sondaggio riferito al giocatore ideale per la Juventus da acquistare dal Chelsea gli utenti hanno votato al primo posto Jorginho con il 54%. Il centrocampista ha preceduto di una percentuale importante Antonio Rudiger, secondo con il 27%. Al terzo posto è stato votato Kovacic con il 9%, seguito da Emerson Palmieri con l'8%.

Il 3% ha votato altro. In questo sondaggio gli utenti non hanno inserito uno dei giocatori seguiti dalla Juventus e che potrebbe sostituire Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Parliamo di Hakim Ziyech, ideale per il 4-3-3 ma anche per il 4-2-3-1. A proposito invece di Jorginho il contratto in scadenza a giugno 2023 agevola una sua eventuale partenza a giugno.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Diverso invece il discorso riguardante Antonio Rudiger, che secondo la stampa inglese chiedere non solo un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione ma anche un bonus alla firma contrattuale da 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Dei giocatori più votati nel sondaggio quello che ha maggiori possibilità di arrivare alla Juventus è proprio Jorginho. Difficile Rudiger, a tal riguardo la società bianconera starebbe lavorando ad altri difensori. Sempre dall'Inghilterra potrebbe arrivare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo.