Inter e Juventus sarebbero già al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

In particolare il club nerazzurro avrebbe intenzione di accelerare i contatti per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala. L'argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con i bianconeri e potrebbe trasferirsi alla Pinetina durante la prossima estate.

Inter su Dybala e Parisi

Secondo le ultime indiscrezioni, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta potrebbe mettere sul piatto uno stipendio da circa 7,5 milioni di euro più bonus per convincere Paulo Dybala.

Secondo alcune indiscrezioni dei contatti ci sarebbero stati già con l'agente Jorge Antun. I nerazzurri sarebbero in grado di garantire il suo stipendio anche perché risparmierebbero gli ingaggi dei calciatori in uscita come Matias Vecino, Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

La società presieduta nerazzurra avrebbe puntato i fari su Fabiano Parisi. Il calciatore dell'Empoli interesserebbe anche a Milan, Napoli e Juventus. I nerazzurri lo riterrebbero congeniale ai meccanismi tattici di Inzaghi anche, se in Toscana gioca come terzino nella difesa a quattro. La sua duttilità tecnica sarebbe utile anche per agire da quinto centrocampista di sinistra. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro e potrebbe essere ingaggiato al posto di Ivan Perisic, qualora il croato non dovesse rinnovare il contratto in scadenza questo 30 giugno 2022.

Il Barcellona offrirebbe un difensore alla Juventus

Barcellona e Juventus potrebbero sedersi al tavolino per discutere di alcune operazioni di mercato. I bianconeri apprezzerebbero molto le qualità di Ronald Araujo, che non avrebbe accettato ancora il rinnovo del contratto propostogli negli ultimi giorni. Il classe 1999 è comunque molto utilizzato spesso da Xavi che non vorrebbe perderlo al termine della stagione.

Il club azulgrana, intanto, potrebbe decidere di offrire il giovane Oscar Mingueza che sarebbe in grado di giocare sia come centrale che come terzino destro. Il difensore classe '99 potrebbe essere offerto dal Barcellona per arrivare a Danilo. L'ex Porto piacerebbe per la sua polivalenza tattica e sarebbe stato già sondato durante la sessione di mercato dello scorso gennaio.

Nelle scorse settimane i blaugrana si sarebbero anche mossi per capire se sussiste la possibilità di ingaggiare De Ligt. L'olandese piacerebbe molto per potenziare il reparto difensivo, ma avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro. Difficilmente la Juventus deciderà di sacrificare il calciatore che sta trovando molto spazio nelle ultime uscite; anche se in caso di un'offerta sostanziosa, le dinamiche potrebbero cambiare.