Inter e Juventus sarebbero già al lavoro per programmare la prossima stagione e avrebbero intenzione di potenziare sia il centrocampo che l'attacco. Il club nerazzurro, che dovrebbe annunciare a breve il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic, sarebbe finito sulle tracce del giovane Morten Hjulmand. Il calciatore si sta mettendo in evidenza con la maglia del Lecce e possiede le caratteristiche per concedere qualche turno di riposo al collega croato, che si è dimostrato inamovibile per i meccanismi tattici di Simone Inzaghi. Il danese sarebbe anche un colpo che non costerebbe molto e soprattutto di prospettiva perché ha soltanto 22 anni.

Il numero 42 quest’anno ha collezionato 26 presenze in campionato condite da due assist e potrebbe accettare il trasferimento a Milano in estate.

I nerazzurri penserebbero al difensore della Fiorentina

La società presieduta dagli Zhang starebbe poi pensando di assicurarsi le prestazioni di Igor Julio dos Santos de Paulo. Il calciatore della Fiorentina piacerebbe perché in grado di giocare da centrale sia in una difesa a tre che a quattro. La sua valutazione sarebbe di circa venti milioni di euro anche se, il contratto in scadenza nel 2024, rende la trattativa molto complessa. Il suo nome, così come quello di Gleison Bremer, sarebbe considerato dai dirigenti milanesi che potrebbero perdere a fine stagione Stefan De Vrij.

L'olandese piacerebbe molto al Tottenham di Antonio Conte che potrebbe mettere sul piatto circa trenta milioni di euro.

La Juve vorrebbe potenziare il centrocampo

La Juventus sarebbe ancora interessata a Luis Suarez dopo averlo trattato due estati fa. Il calciatore dovrebbe andare via a parametro zero dall'Atletico Madrid in estate e potrebbe essere ingaggiato come spalla di Dusan Vlahovic, vero titolare dell'attacco di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese avrebbe richiesto anche dei rinforzi a centrocampo. Piacerebbe molto Renato Sanches del Lille che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il suo arrivo potrebbe essere favorito dall'agente, Jorge Mendes, e dal fatto che i francesi non vorrebbero perderlo a parametro zero.

I dirigenti torinesi starebbero sondando anche Nicolò Zaniolo che potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, per circa quaranta milioni di euro.

Il sogno della squadra degli Agnelli sarebbe sempre targato Sergej Milinkovic Savic, per il quale servirebbero almeno sessanta milioni di euro. Per questo motivo, la Juventus potrebbe decidere di fare cassa cedendo i cartellini di Weston Mckennie, Arthur e Rabiot per tentare l'assalto al serbo.