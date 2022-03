Siamo ancora a fine marzo ma Inter, Milan e Juventus sono già al lavoro per rinforzare le rose dei rispettivi allenatori in vista della prossima stagione calcistica. In particolare si susseguono indiscrezioni di mercato riguardo al centrocampo e all'attacco.

Possibile asse in estate tra Inter e Sassuolo

La società nerazzurra vorrebbe intensificare i contatti con il Sassuolo per acquistare Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I due avrebbero una valutazione complessiva di circa 70 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero decidere di abbassare dei neroverdi le pretese mettendo sul piatto i cartellini di Stefano Sensi e di Andrea Pinamonti come contropartite tecniche: i due giocatori sono attualmente in prestito rispettivamente alla Sampdoria e all'Empoli.

Se la società emiliana non dovesse accettare tali profili, i dirigenti dell'Inter potrebbero rispondere proponendo i giovani Lucien Agoumè o Martin Satriano, entrambi ora in prestito in Francia al Brest.

Nel frattempo Scamacca sarebbe finito anche nel mirino del Milan che potrebbe offrire circa 45 milioni di euro per avere anche il cartellino di Domenico Berardi.

Il Milan sulle tracce del fantasista del Paris Saint Germain

Il Milan intanto sarebbe alla finestra per assicurarsi le prestazioni di Julian Draxler, che non sta trovando molto spazio al Paris Saint Germain e che vorrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità per guadagnarsi una chiamata da parte della Germania, in vista dei prossimi Mondiali in Qatar.

Il tedesco sarebbe un profilo gradito anche alla Roma di Mourinho, ma potrebbe essere molto attratto dal Milan anche per il modulo tattico. I rossoneri, infatti, non avrebbero alcuna difficoltà a inserirlo nel 4-2-3-1 di mister Pioli. Oltre per il fatto che molto probabilmente il Milan disputerà la Champions League.

I bianconeri sulle tracce dell'esterno Adama Traorè

La Juventus, invece, potrebbe potenziare la rosa nel reparto offensivo con l'arrivo dell'esterno spagnolo Adama Traorè. Il calciatore attualmente in prestito al Barcellona ha come agente Jorge Mendes. I catalani potrebbero decidere di non esercitare il diritto di riscatto di circa 25 milioni di euro con il Wolverhampton, proprietario del suo cartellino.

La squadra inglese, in tal caso, lo potrebbe vendere altrove.

Fra i club interessati ci sarebbe proprio la Juventus, alla ricerca di un nuovo elemento offensivo in vista dell'addio di Paulo Dybala, che non rinnoverà il contratto e lascerà la Continassa a parametro zero al termine di questa stagione calcistica.