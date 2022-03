L'Inter inizia a guardarsi intorno in vista del Calciomercato estivo per potenziare la rosa del futuro. Secondo alcune indiscrezioni inoltre non sarebbe ancora del tutto sicura la permanenza in panchina di Simone Inzaghi, che avrebbe generato un po' di scetticismo dopo le ultime sette partite in cui sono arrivati soltanto sette punti.

Suggestione De Zerbi per la panchina

Secondo le ultime indiscrezioni, qualora dovesse essere interrotto il rapporto con Simone Inzaghi a giugno, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando anche a Roberto De Zerbi per la panchina del futuro.

L'ex Sassuolo è rientrato in Italia dopo l'esperienza in Ucraina, il cui campionato è stato sospeso a causa della guerra, anche se formalmente è ancora legato allo Šachtar Donetsk e quindi potrebbe a tornare alla guida della sua squadra se la situazione politica dovesse cambiare.

Il suo eventuale arrivo a Milano comporterebbe un cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-3 e probabilmente anche una trattativa col Sassuolo per avere Domenico Berardi. L'esterno, da sempre stimato da De Zerbi, sarebbe anche nel mirino del Milan e avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Peraltro quello di De Zerbi era un nome già circolato in passato per la panchina dell'Inter. Anche se per il momento il tutto pare più una suggestione, anche perché non è detto che Simone Inzaghi venga esonerato, neppure in caso di mancato scudetto.

I transalpini potrebbero offrire Mauro Icardi

Intanto il Paris Saint Germain in estate potrebbe offrire a diverse squadre italiane Mauro Icardi, che non sta trovando spazio a Parigi e che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Fra i club a cui potrebbe essere proposto ci sarebbe anche l'Inter, ma difficilmente la dirigenza nerazzurra intavolerà una trattativa anche per i modi non proprio idilliaci con cui si era chiusa due anni fa l'esperienza meneghina di "Maurito".

L'ex Sampdoria dovrebbe comunque lasciare la squadra allenata da Pochettino durante la prossima estate e valuterebbe positivamente la destinazione di un club italiano.

Idee Xeka e Kamara per il centrocampo

La dirigenza interista sarebbe al lavoro anche per potenziare il centrocampo in vista dei possibili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino che non dovrebbero rinnovare i rispettivi contratti.

Nel mirino ci sarebbero i nomi di Boubacar Kamara del Marsiglia che è in scadenza con i francesi e che non dovrebbe prolungare il suo rapporto, quindi sarebbe una buona soluzione a parametro zero.

Piacerebbe ai nerazzurri anche Miguel Angelo da Silva, detto Xeka, centrocampista portoghese del Lille che ha il contratto in scadenza nel giugno. Il giocatore sarebbe cercato anche da squadre come Valencia e Galatasaray, ma i nerazzurri avrebbero in mente di inserirsi nella trattativa. I contatti potrebbero intensificarsi al termine della stagione calcistica.