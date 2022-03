La Sanremese riapre completamente il discorso promozione nel girone A della Serie D: la formazione ligure diretta da Matteo Andreoletti allunga a 11 la striscia di risultati utili consecutivi conseguendo, in rimonta, una larga affermazione in trasferta per 5-1 contro la capolista Novara nel big match del 29° turno andato in scena al “Silvio Piola”. I padroni di casa passati in vantaggio al 15’ con il ventiseiesimo centro stagionale del capocannoniere del torneo Vuthaj vengono nel prosieguo dell’atteso confronto diretto letteralmente travolti dai rivali a segno con Gagliardi (26’), La Rotonda (36’), Valagussa (82’) e Anastasia (87’ e 89’).

L’ottavo successo esterno consente alla Sanremese di salire in classifica a 59 punti e ridurre conseguentemente a sole tre lunghezze il divario dal Novara.

Le altre partite

Il Città di Varese, incappato in casa contro il Derthona nel terzo ko di fila, si vede a quota 47 raggiungere sul gradino più basso del podio proprio dalla compagine alessandrina scesa oltretutto in campo una volta in meno rispetto a quella lombarda. I "leoncelli", vittoriosi al "Franco Ossola" per 1-0, dovranno, infatti, recuperare il prossimo 6 aprile il match interno contro il Casale rinviato per neve lo scorso 15 febbraio. A decidere la sfida è a otto minuti dal termine una rete di Filip. Il quinto posto, l’ultimo utile per i playoff, registra l’aggancio del Casale al Borgosesia a quota 44.

La squadra guidata da Marco Sesia coglie all’“Angelo Pochissimo” un perentorio successo in trasferta per 4-1 sul Fossano. Alle realizzazioni ospiti di Rossini (13’ e 85’), di Perez (18’) e di Ancora su rigore (81’) i blues oppongono soltanto il provvisorio 1-2 di Menabò (71’).

Serie D Girone A: i risultati del 29° turno

I risultati di questo weekend (fra parentesi il parziale del primo tempo):

Asti vs Bra 2-2 (1-0)

Borgosesia vs Sestri Levante 0-1 (0-0)

Chieri vs RG Ticino 0-1 (0-0)

Città di Varese vs HSL Derthona 0-1 (0-0)

Fossano vs Casale 1-4 (0-2)

Gozzano vs Vado 3-0 (0-0)

Imperia vs Ligorna 0-0 (0-0)

Lavagnese vs Caronnese 1-2 (0-0)

Novara vs Sanremese 1-5 (1-2)

Saluzzo vs PDHA 1-1 (0-0)

Serie D Girone A: la classifica

Novara 62 Sanremese 59 HSL Derthona* 47 Città di Varese 47 Borgosesia 44 Casale* 44 Chieri 41 Ligorna 40 Bra 40 Gozzano 39 Sestri Levante 38 Vado 38 Caronnese 37 PDHA 37 RG Ticino 34 Asti 33 Fossano 31 Imperia 29 Lavagnese 21 Saluzzo 15

* Una gara in meno.

Classifica dei marcatori del girone (prime posizioni)

26 reti: Vuthaj (Novara).

15 reti: Aperi (Vado).

14 reti: Diallo (HSL Derthona).

13 reti: Alfiero (Novara) e Anastasia (Sanremese).

12 reti: Forte (Casale) e Mesina (Sestri Levante).

11 reti: Vita (Sanremese).

10 reti: Mamah (Città di Varese).

Serie D girone A: il prossimo turno

Queste le partite in programma il 30 marzo: