La Juventus nell'estate 2020 aveva lasciato partire diversi giocatori importanti, protagonisti di grandi stagioni in bianconeri. Su tutti spicca Gonzalo Higuain, che rescisse il contratto in scadenza a giugno 2021 con la società bianconera per fare una nuova esperienza professionale. L'argentino scelse l'Inter Miami, che gioca nel campionato Usa. Una decisione che si sta rivelando quella giusta per l'argentino, come confermano delle dichiarazioni del giocatore in una recente intervista. Come ha raccontato Higuain uno dei motivi per cui ha deciso di lasciare il calcio europeo relativamente presto è il modo in cui si vive questo sport in Europa, caratterizzato da sfiducia e critiche eccessive quando le cose non vanno bene.

Higuain ha sottolineato che il calcio negli Stati Uniti d'America si vive in maniera più rilassata e che non si aspettava potesse trovarsi così bene nel campionato americano, poi ha aggiunto: 'Volevo tornare alle sensazioni provate col dilettantismo, come quando giocavo nelle serie inferiori'.

Higuain ha parlato della sua esperienza professionale in America

"La Major League Soccer è un campionato molto bello da giocare e rende felici anche fuori dal campo", sono queste le dichiarazioni di Gonzalo Higuain in riferimento alla sua esperienza professionale all'Inter Miami, società che gioca nel campionato americano. L'argentino ha spiegato che le critiche ci sono ma sono costruttive e non sono frutto della sfiducia e c'è molto rispetto nei confronti dei giocatori.

Fino ad adesso con la società americana, Higuain ha disputato 40 match segnando 13 gol. Una carriera importante quella dell'argentino che ha vinto diverse competizioni con le società con cui ha giocato, iniziando dal Real Madrid fino ad arrivare al Chelsea e alla Juventus. Dal 2020 si è trasferito nella Major League Soccer e, come dichiarato dall'argentino nell'intervista, sembra aver ritrovato la serenità di giocare a calcio.

La carriera professionale di Gonzalo Higuain

L'argentino Gonzalo Higuain aveva iniziato la sua carriera professionale nel River Plate. Nella società argentina ha giocator dal 2005 al 2007 fino al trasferimento al Real Madrid, restando per sei stagioni nella società spagnola, disputando 190 match e segnando 107 gol. Nel 2013 era arrivato il trasferimento al Napoli, rimanendovi per tre stagioni, nelle quali ha messo insieme 104 match e 71 gol.

Nel 2016 la Juventus lo acquista pagando circa 91 milioni di euro il suo cartellino dal Napoli. 73 match e 40 gol in due stagioni nella Juventus prima della cessione in prestito al Milan nel 2018-2019 per la prima parte della stagione, per la seconda invece va al Chelsea di Sarri dove vince anche un Europa League. Proprio il tecnico Maurizio Sarri a giugno 2019 diventa il nuovo tecnico bianconero e conferma l'argentino in bianconero per la stagione 2019-2020.

Nel 2020 il "Pipita" ha infine lasciato definitivamente la Juventus per trasferirsi nella Major League Soccer, all'Inter Miami.