Una delle priorità dell'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato sarà quella di rinforzare il centrocampo, che in questa stagione ha mostrato qualche carenza di troppo. Le alternative, infatti, non si sono mostrate all'altezza dei tre titolari, Brozovic, Calhanoglu e Barella, che tra l'altro giocando sempre stanno avendo anche una flessione nelle ultime settimane. Per questo motivo i dirigenti sarebbero alla ricerca di calciatori che possano alzare il tasso tecnico e giocarsi una maglia da titolare con i tre intoccabili. Alla luce di ciò, l'ultima idea porterebbe a Luis Alberto, già accostato al club meneghino nei mesi scorsi, essendo un pupillo di Simone Inzaghi.

Anche il Napoli avrebbe cominciato a lavorare in funzione della prossima stagione. Gli azzurri sono alla ricerca di rinforzi in difesa e di alternative di livello a Rrahmani e Koulibaly. In questo senso, uno dei nomi caldi sarebbe quello di Nikola Milenkovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina la prossima stagione.

L'Inter sarebbe interessata a Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe essere il grande obiettivo dell'Inter la prossima estate. Il centrocampista spagnolo non è felicissimo alla Lazio, soprattutto per un rapporto non sempre idilliaco con Maurizio Sarri e proprio per questo motivo potrebbe lasciare la Capitale. Il giocatore era stato accostato ai nerazzurri già nei mesi scorsi, visto che Simone Inzaghi sa come valorizzarlo al massimo, avendolo avuto al proprio servizio quando era sulla panchina biancoceleste.

Lo spagnolo, inoltre, potrebbe essere perfetto nel 3-5-2 nerazzurro, giocando al posto di Calhanoglu, che sarebbe poi la prima alternativa. Pur non avendo avuto la continuità degli anni scorsi, c'è da dire che i numeri di Luis Alberto sono comunque importanti, con tre reti e sette assist collezionati in 24 partite di campionato

Lazio che, inoltre, non considererebbe il classe 1992 incedibile.

La sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata dall'inserimento nell'affare di uno tra Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria.

Il Napoli sarebbe su Milenkovic

Il Napoli potrebbe tornare su Nikola Milenkovic dopo averci provato senza successo la scorsa estate.

Il serbo, anzi, proprio qualche mese fa ha rinnovato il contratto con la Fiorentina anche per un gesto di riconoscenza, per non andare via a parametro zero. I viola lo valutano tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra comunque importante per gli azzurri, pronti ad inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Potrebbe essere messo sul piatto il cartellino di Adam Ounas, valutato tra i 5 e i 7 milioni di euro, più un conguaglio intorno ai 12 milioni di euro per provare a convincere il club di Rocco Commisso. Bisognerà vedere, poi, se basterà o se la Fiorentina punterà ad incassare solo cash dalla cessione del classe 1997.