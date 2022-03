L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Al centro delle voci di mercato ci sarebbero soprattutto gli attaccanti ma anche i centrocampisti.

Nelle ultime ore, infatti, viste le difficoltà che si stanno creando per arrivare a Gianluca Scamacca del Sassuolo, i dirigenti nerazzurri avrebbero incontrato quelli dell'Ajax per discutere delle prestazioni di Sebastien Haller. La richiesta degli olandesi sarebbe di circa 35 milioni di euro ma il club presieduto dagli Zhang, grazie alla mediazioni di Mino Raiola, potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Ionut Radu e quello di Andrea Pinamonti per abbassare le pretese economiche.

L'attaccante ex Frosinone, dopo il prestito all'Empoli, dovrebbe far ritorno ad Appiano a fine stagione per poi essere ceduto in qualche operazione mentre, l'estremo difensore romeno non sarebbe nei piani tattici di Inzaghi.

L'Inter seguirebbe il centrocampista del Lione e quello dell'Empoli

La priorità di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe anche quella di trovare un alter ego di Marcelo Brozovic, che avrebbe già rinnovato il suo contratto. La formazione nerazzurra evidenzia molti limiti quando il croato non è in campo e, per questo, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Houssem Aouar. Il ragazzo del Lione ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe anche all'Arsenal. La sua valutazione, di circa 30 milioni di euro, potrebbe abbassarsi visto il rischio di perderlo a zero alla fine di questo anno.

L'Inter, inoltre, seguirebbe con interesse anche le prestazioni di Kristjan Asllani. Quest'ultimo sarebbe un colpo low cost, che interesserebbe anche al Milan al termine della stagione. Le basi ci sarebbero perché i dirigenti nerazzurri sarebbero in ottimi rapporti con quelli toscani proprio dopo l'affare che ha portato Pinamonti alla corte dell'Empoli.

Possibile scambio Villar-Dimarco

Un altro affare potrebbe riguardare la Roma. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, i giallorossi sarebbero molto interessati a Federico Dimarco, che si è messo in mostra sia agendo da terzo centrale che da quinto a tutta fascia. Josè Mourinho ne apprezza molto le caratteristiche offensive e potrebbe proporre uno scambio alla pari con Gonzalo Villar.

Il centrocampista non sarebbe mai stato centrale nel progetto tecnico dell'allenatore portoghese che, infatti, a gennaio ha deciso di dare il suo consenso per il trasferimento in prestito al Getafe. Villar, però, potrebbe essere un profilo molto utile ad Inzaghi che lo inserirebbe proprio nel suo 3-5-2 dove gioca Brozovic.