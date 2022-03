Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell'Inter, ha rinnovato il proprio contratto. Il giocatore croato avrebbe firmato il nuovo contratto nel pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio. Nonostante l'accordo e la firma sul contratto, comunque, l'annuncio ufficiale del team dovrebbe arrivare solo nella prossima settimana.

Brozovic ha firmato fino al prossimo 2026

L'accordo che è stato trovato blinda, di fatto, il centrocampista a Milano. Brozovic, infatti, sarà legato ai nerazzurri fino al prossimo 30 giugno 2026. Il giocatore, che il prossimo 16 di novembre compirà 30 anni, guadagnerà una cifra leggermente superiore ai sei milioni di euro all'anno.

A questi, poi, si dovrà aggiungere anche un bonus che dovrebbe ammontare a circa un milione di euro.

L'accordo tra le parti, per la verità, era stato trovato già un mese fa. Nonostante questo, Brozovic non ha potuto firmare a causa di problemi legati alla sua rappresentante legale. Quest'ultima, anch'essa croata, non era infatti iscritta all’albo degli agenti Figc. Per questo si sono dovuti attendere i tempi burocratici legati a tale iscrizione.

Al di là di questo intoppo, comunque, l'Inter non ha mai dubitato sul rinnovo del proprio giocatore. Brozovic, infatti, ha sempre ammesso la volontà di rimanere a Milano. Proprio per questo, già diverse settimane fa, l'Amministratore Delegato dei nerazzurri Beppe Marotta si era detto privo di preoccupazioni.

L'Inter, senza Brozovic in campo, non ha mai vinto

Il rinnovo di Brozovic è senza dubbio una notizia lieta sia per i tifosi nerazzurri che per l'allenatore Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, in questa stagione, ha infatti mostrato molte difficoltà senza il centrocampista in campo. In particolare, il giocatore quest'anno non ha potuto prendere parte a due incontri.

Il primo lo scorso 20 febbraio, quando Brozo era fuori per squalifica. In quell'occasione, l'inter ha subito un brusco stop, perdendo con il risultato di 2 a 0 contro il Sassuolo. Il secondo incontro che i nerazzurri hanno dovuto affrontare senza il centrocampista è, invece, quello disputato la scorsa domenica 13 marzo. In quell'occasione, infatti, la squadra guidata da Simone Inzaghi è stata fermata sul pareggio dal Torino di Ivan Juric.

Nella rosa attuale dell'Inter, infatti, nessuno si è mostrato di essere in grado di sostituire Brozovic. Allo stesso modo, poi, sembra complicato per i nerazzurri trovare un degno sostituto dal Calciomercato, anche a causa dei prezzi molto alti che contraddistinguono i centrocampisti delle squadre big europee. Per questo motivo, dunque, la notizia del rinnovo di Marcelo Brozovic è stata accolta