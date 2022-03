Il Milan è in piena lotta per vincere lo scudetto, nonostante questo i dirigenti stanno già riflettendo sulle mosse in vista della prossima sessione di Calciomercato. In primis, per quanto riguarda la telenovela legata al rinnovo di Franck Kessié. L'ivoriano, in scadenza di contratto a giugno 2022, ha rifiutato diverse volte le proposte arrivate dal Milan. Troppa la distanza sull'ingaggio economico, con l'entourage del calciatore che ha sempre chiesto una cifra intorno agli otto milioni di euro annui.

A svelare la destinazione di Kessié è stato un giornale spagnolo

Nelle ultime ore, il caso legato a Kessié sembra aver avuto una svolta definitiva. Il quotidiano sportivo spagnolo Sport.es, infatti, ha svelato che il centrocampista del Milan avrebbe trovato un accordo totale con il Barcellona di Xavi. Mancherebbero solo la firma e l'annuncio ufficiale, che potrebbero non tardare ad arrivare.

La testata giornalistica spagnola, poi, ha aggiunto che Kessié avrebbe anche già parlato al telefono con il suo nuovo, possibile allenatore. La notizia, che era comunque nell'aria, ha destato diverse polemiche tra i tifosi del Milan. Secondo il giornale spagnolo, infatti, il centrocampista ivoriano avrebbe accettato un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro all'anno per cinque anni.

Offerta, questa, lontana dalla richiesta che il giocatore ha sempre fatto ai rossoneri. Qualora tale notizia dovesse essere confermata, sarebbe allora lecito pensare che, dietro il non rinnovo del giocatore con il Milan, vi siano non solo motivazioni economiche.

Occhio ai giocatori in prestito: Maldini monitora da vicino Pobega

Per quanto riguarda il capitolo delle entrate, il Milan starebbe facendo sul serio per Origi. L'attaccante, in forza al Liverpool, è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare, per i rossoneri, un'ottima soluzione per rinforzare il reparto offensivo.

Il club di Klopp non sembra intenzionato a proseguire il rapporto lavorativo con l'attaccante e, per questo, il Milan dovrebbe trattare solo con l'entourage del giocatore.

Quest'ultimo, nel frattempo, è stato messo al corrente dell'apprezzamento che il Milan ha nei suoi confronti.

In attesa di capire cosa accadrà con Origi, il Milan deve fare i conti anche con i diversi giocatori che ha in prestito in giro per l'Europa.

Mentre il futuro di Hauge è sicuramente lontano da Milano, lo stesso non si può dire per Pobega. Il centrocampista, quest'anno al Torino ma di proprietà rossonera, sta facendo molto bene e per questo Maldini lo monitora molto da vicino. Stesso discorso vale per Adli, che sta attualmente cercando di salvare il Bordeaux (ultimo in Ligue 1). Infine, c'è il capitolo legato a Caldara. Il difensore, che al Milan non ha mai brillato, sta facendo bene a Venezia. Il club lagunare, però, mantiene un’opzione di riscatto e per questo futuro di Caldara è ancora molto incerto.