Sabato 12 marzo alle ore 20:45 si giocherà Milan-Empoli, match valido per la 29^ giornata di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel corso del 28° turno hanno battuto per 1-0 (Giroud al 49') allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli di Spalletti. La compagine toscana, invece, ha pareggiato per 0-0 allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa di Blessin.

Statistiche: gli ultimi dieci incontri di Serie A tra Empoli e Milan sono terminati con almeno due reti complessive (Over 1,5). Cinque gare su dieci, inoltre, hanno vantato almeno quattro goal totali (Over 3,5).

Milan, in dubbio Romagnoli e Bakayoko

Stefano Pioli e il suo Milan hanno vinto lo scontro diretto col Napoli e sono balzati al primo posto della classifica con 60 punti, sebbene l'Inter di Inzaghi (al momento a 58 lunghezze) debba ancora recuperare la gara col Bologna, la quale potrebbe proiettarli a un eventuale +1 sui cugini. Per continuare a vincere, l'allenatore rossonero potrebbe scegliere il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan in porta. Il pacchetto arretrato del Diavolo, invece, sarà probabilmente composto da Kalulu e Tomori al centro, con Ballo-Tourè e Calabria nel ruolo di terzini. La linea mediana della squadra meneghina, inoltra, avrà buone possibilità di essere affidata a Tonali e Bennacer.

I trequartisti che scenderanno in campo dall'inizio potrebbero essere Leao, Kessié e Messias, mentre l'unica punta del Milan dovrebbe essere Olivier Giroud. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Bakayoko e Romagnoli, mentre non sarà dell'incontro Theo Hernandez per squalifica.

Empoli, 4-3-1-2 per Andreazzoli

Mister Andreazzoli e il suo Empoli hanno subito soltanto tre sconfitte nelle gare in trasferta durante questa stagione (5 vittorie e 6 pareggi), ma fare punti col Diavolo in questo momento sembrerebbe un'ardua impresa.

Per insediare i rossoneri, l'allenatore toscano potrebbe optare per il 4-3-1-2, con Vicario a difesa dei pali. I titolari della difesa saranno, c'è da scommetterci, Stojanovic e Parisi ai lati con Tonelli e Luperto che agiranno in mezzo al reparto. A centrocampo, invece, gli azzurri dovrebbero schierare Asllani, Zurkowski e Bandinelli, mentre il trequartista titolare dovrebbe essere Bajrami.

Pochi dubbi, infine, sull'attacco dell'Empoli che sarà presumibilmente formato da Henderson e Pinamonti. Salteranno la gara gli infortunati Haas, Ekong e Marchizza.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Ballo-Touré, Tomori, Kalulu, Calabria, Bennacer, Tonali, Kessié, Leao, Messias, Giroud. Allenatore: Pioli.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Luperto, Tonelli, Parisi, Asllani, Zurkowski, Bandinelli, Bajrami, Pinamonti, Henderson. Allenatore: Andreazzoli.