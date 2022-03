Dopo la vittoria sul Napoli e il primo posto in classifica riconquistato, la dirigenza del Milan continua il lavoro per definire la squadra che affronterà il campionato nella prossima stagione.

I primi passi riguardano sicuramente il rinnovo di alcuni giocatori, tra cui Ibrahimovic, che pare quasi certo di rimanere per un’altra stagione con i colori rossoneri, ma con uno stipendio ridotto rispetto a quello attuale di 7 milioni netti. C’è ottimismo anche per il riscatto di Florenzi, che potrebbe essere riscattato dalla Roma per circa 5 milioni di euro, dopo essere arrivato al Milan in prestito la scorsa estate.

Negli ultimi giorni, invece, si fa largo l’ipotesi di un ritorno di fiamma: si parla infatti dell’interesse da parte della dirigenza milanista verso Bernardo Silva, attualmente in forza al Manchester City.

Ibrahimovic verso il rinnovo per un’altra stagione: la situazione

L’interesse principale di Pioli è quello di avere Ibrahimovic in forma per questa fase finale di stagione molto calda, in cui lo svedese può fare la differenza, soprattutto nelle partite più in bilico. Se dovesse reggere bene, soprattutto fisicamente, e dimostrare una condizione buona probabilmente si procederà ad un rinnovo fino al 2023.

Le ultime indiscrezioni in casa Milan fanno filtrare ottimismo, anche se la dirigenza vorrebbe ridurre l’ingaggio percepito dallo svedese.

Probabilmente tra la fine di questo mese e l’inizio di aprile si definirà la situazione.

Intanto in difesa continua a circolare il nome di Sven Botman come possibile nuovo innesto dei rossoneri.

Possibile acquisto a titolo definitivo di Florenzi

Alessandro Florenzi è diventato negli ultimi tempi uno dei punti di forza di questo Milan, non tanto per il numero di partite giocate, quanto per la sua duttilità.

Le parole di stima di allenatore e dirigenza confermano l’intenzione di procedere al riscatto di Florenzi dalla Roma, con il giocatore che è appunto in prestito dalla società capitolina. Il laterale della nazionale italiana ha mostrato una grande solidità difensiva, ma anche forte attaccamento alla maglia, entrando in campo sempre con il massimo impegno.

Maldini sembra essere voler assicurarsi definitivamente il terzino, che con il versamento di meno di 5 milioni nelle casse della Roma sarà a tutti gli effetti un calciatore del Diavolo.

Il sogno Bernardo Silva

Da qualche anno ormai viene costantemente accostato il nome di Bernardo Silva ai colori rossoneri, e nelle ultime ore le indiscrezioni in tal senso sono tornate a farsi insistenti.

La valutazione del Manchester City è di circa 50 milioni e la stagione che si sta per concludere non ne ha sicuramente alterato il valore in negativo: Silva infatti ha realizzato ben 10 gol ed è stato schierato da Guardiola in quasi tutte le partite. La dirigenza rossonera, però, è affascinata dal giocatore e potrebbe mettere sul piatto una buona offerta, puntando poi sulla volontà del giocatore di cambiare ambiente per l’ultima parte della sua carriera.