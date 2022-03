Sabato 12 marzo alle ore 18 si giocherà Sampdoria-Juventus, gara valida per la 29^ giornata di Serie A 21/22. La squadra di Giampaolo, nel turno scorso, ha subito una sconfitta per 2-1 alla Dacia Arena ad opera dell'Udinese di Cioffi: in rete Udogie e Deulofeu per i friulani a cui ha inutilmente replicato Caputo per i blucerchiati. La Vecchia Signora, invece, ha vinto di misura tra le mura amiche col risultato di 1-0 (Morata al 21') contro lo Spezia di Thiago Motta.

Statistiche: l'ultima vittoria della Sampdoria contro la Juventus in gare del massimo campionato italiano risale al 26 maggio 2019, quando i blucerchiati s'imposero in casa per 2-0.

Sampdoria, squalificato Murru

Mister Giampaolo e la sua Sampdoria hanno fatto bottino pieno senza subire reti negli ultimi due match casalinghi di Serie A (2-0 con l'Empoli e 4-0 col Sassuolo), ma con l'avversario che gli si parerà dinanzi al prossimo turno l'asticella della difficoltà si alzerà notevolmente. Per tentare di mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, l'allenatore ex Milan potrebbe schierare il 4-3-1-2, con Falcone a difesa dei pali. Colley e Yoshida, invece, dovrebbero piazzarsi al centro del pacchetto difensivo, con Augello che vestirà i panni del terzino sinistro e Bereszynski che agirà sul fronte opposto. I centrocampisti titolari della Sampdoria, inoltre, potrebbero essere Thorsby, Rincon e Candreva, mentre sulla trequarti partirà presumibilmente dal primo minuto Sabiri.

Tandem offensivo che avrà buone chance di essere formato da Quagliarella e Caputo. Non sarà del match Murru ,causa squalifica.

Juventus, Szczesny tra i pali

Max Allegri e la sua Juventus dovranno affrontare la Sampdoria dovendo fare i conti con la squalifica di Bernardeschi e una lunga lista di infortunati: Dybala, Chiesa, Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, De Sciglio e Dybala.

Per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, l'allenatore bianconero potrebbe optare per il 4-3-3, con Szczesny come estremo difensore. Quartetto che sarà formato, con tutta probabilità, da Danilo e Pellegrini come terzini e la coppia de Ligt-Rugani che farà da filtro centrale. Cerniera di centrocampo che avrà come possibili interpreti iniziali Arthur, Locatelli e Rabiot.

Il tridente della Vecchia Signora, infine, sarà probabilmente composto da Vlahovic in mezzo con Cuadrado a destra e Morata a sinistra.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello,;Rincon, Thorsby, Candreva; Sabiri; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Arthur, Rabiot, Locatelli; Morata, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore: Allegri.