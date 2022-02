Domenica 13 febbraio alle ore 12:30 si giocherà Milan-Sampdoria, gara valida per il 25° turno di Serie A 21/22. Il Diavolo, nella giornata precedente, ha avuto la meglio per 2-1 in rimonta nel Derby della Madonnina giocato contro l'Inter di Inzaghi: alla rete di Perisic nella prima frazione per i nerazzurri, ha replicato Giroud per i rossoneri con una doppietta. I blucerchiati, invece, hanno fatto bottino pieno con un rotondo 4-0 nel match casalingo contro il Sassuolo di Dionisi: Caputo, Conti, Sensi e Candreva in goal per la compagine di Giampaolo.

Statistiche: l'ultima vittoria della Sampdoria contro il Milan in gare del massimo campionato italiano risale al 30 marzo 2019, quando i blucerchiati s'imposero di misura in casa per 1-0.

Milan, squalificato Hernandez

Mister Pioli e il suo Milan sono reduci dalle vittorie per 2-1 contro l'Inter in campionato e 4-0 con la Roma in Coppa Italia. Dopo aver frenato la corazzata nerazzurra, quindi, i rossoneri vorranno continuare la ricorsa alla vetta della classifica tentando di battere anche la Sampdoria, sapendo di non poter contare sulle prestazioni dello squalificato Theo Hernandez e dell'infortunato Kjaer. L'allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali.

Quartetto che avrà ottime chance di essere composto da Romagnoli e Tomori in mezzo, mentre Kalulu e Calabria agiranno rispettivamente a sinistra e destra del pacchetto arretrato. Tonali e Kessié, invece, guideranno la linea mediana del Diavolo. Sulla trequarti campo rossonera, infine, potrebbero esserci dal primo minuto Leao, Diaz e Saelemaekers, i quali avranno il compito di fornire palle goal al vertice d'attacco Olivier Giroud.

Saranno da valutare le condizioni di Ibrahimovic, Ballo-Touré e Gabbia.

Sampdoria, probabile panchina per Giovinco

Marco Giampaolo e la sua Sampdoria sono tornati alla vittoria in campionato dopo sette turni e allungare il filotto di successi non sarà affatto semplice, considerando che di fronte si troveranno un Milan in grande spolvero.

Per tentare di impensierire i rossoneri, l'allenatore dei blucerchiati potrebbe schierare il 4-3-2-1, cosiddetto albero di Natale, che vedrà Audero piazzarsi in porta. Gli interpreti titolari della difesa dovrebbero essere Ferrari e Colley al centro, mentre Murru agirà come terzino sinistro e Bereszynski si posizionerà sul fronte opposto. Rincon, Ekdal e Thorsby, invece, formeranno la triade di centrocampo. I trequartisti della Sampdoria, inoltre, potrebbero essere Candreva e Sensi, mentre l'unica punta sarà presumibilmente Francesco Caputo, con Giovinco che avrà buone chance di entrare a match in corso per impreziosire il fronte offensivo blucerchiato. Non sarà del match l'infortunato Gabbiadini, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Quagliarella, Damsgaard e Yoshida.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Kessié, Tonali; Diaz, Saelemaekers, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Murru, Ferrari, Colley, Bereszynski; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sensi, Candreva; Caputo. Allenatore: Giampaolo.