La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa il centrocampo a giugno, dopo aver acquistato a gennaio Gatti, Zakaria e Vlahovic. Il difensore rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno per poi iniziare la preparazione estiva con la società bianconera. Lo svizzero ha dato fisicità alla Juventus, mentre la punta sta dando un contributo importante nella realizzazione dei gol. Ritornando al centrocampo, però, serve un giocatore bravo ad inserirsi e a garantire gol, oltre ad uno che sappia impostare il gioco. Le problematiche riscontrate in questa stagione potrebbero suggerire l'arrivo non solo di una mezzala ma anche di un giocatore da schierare davanti alla difesa.

A tal riguardo, piacciono Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e Jorginho. Il centrocampista del Chelsea, dopo diverse competizioni vinte con la società inglese, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Il contratto in scadenza a giugno 2023, ma anche la situazione societaria incerta, sarebbero ulteriori incentivi per il giocatore a lasciare la società inglese. Con un'offerta da 20 milioni di euro, la Juventus potrebbe acquistare il Jorginho, che ritroverebbe nella società bianconera tanti compagni della nazionale italiana con i quali ha vinto l'Europeo.

Il centrocampista Jorginho potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare due giocatori per il centrocampo.

Oltre ad una mezzala, che potrebbe essere Paul Pogba, potrebbe arrivare anche Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Il giocatore, dopo 4 stagioni nella società inglese, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. La Juventus potrebbe decidere di acquistarlo non solo per le qualità del giocatore ma anche per la sua esperienza internazionale e per la sua abitudine a vincere grandi competizioni.

Con il Chelsea ha vinto Europa League, Champions League e Mondiale per Club, oltre ad un Europeo con la nazionale italiana. Ritroverebbe tanti compagni con i quali ha condiviso la vittoria della competizione europea per nazionali, ovvero Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi (se dovesse prolungare il suo contratto con la Juventus in scadenza a fine stagione) e Federico Chiesa.

Jorginho ha 31 anni, ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Per questo con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare il Chelsea durante il Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con altri giocatori italiani. Molto dipenderà dal futuro professionale di Paulo Dybala, ma potrebbero arrivare Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.