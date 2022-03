La Juventus negli ultimi mesi in campionato ha raccolto 15 risultati utili consecutivi. È stata finora una seconda parte di stagione importante quella dei bianconeri, migliorata anche con l'arrivo di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, acquistati nel mercato di gennaio.

La squadra di Allegri con l'ultima vittoria in campionato contro la Sampdoria ha consolidato il quarto posto allungando sull'Atalanta quinta. La distanza dal Milan primo è di 7 punti, e quando mancano nove giornate alla fine del campionato non è da scartare la possibilità che la Juventus possa recuperare i punti alle prime in classifica.

Ad agevolare questa possibilità di rimonta c'è anche un calendario tutto sommato agevole, considerando che la Juventus avrà come match sulla carta "difficili" solo quelli contro l'Inter e poi contro la Lazio.

Anche Arrigo Sacchi ha recentemente parlato della possibilità della Juventus di vincere il campionato, l'ex tecnico ha dichiarato che il calendario potrebbe aiutare la squadra di Allegri.

L'ex tecnico Sacchi ha parlato delle possibilità di vittoria del campionato della Juventus

"C'è una grande società alle spalle, potente in tutti i settori. Hanno un allenatore che è un grandissimo tattico, è bravissimo e sa gestire. Le sue squadre non ti danno nessun sogno, ma sono formate da giocatori di altissimo livello", sono queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in riferimento alla Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da diversi risultati utili in campionato.

L'ex tecnico del Milan ha aggiunto: "Può succedere anche che la Juventus possa vincere questo campionato? Beh, mi sembra che abbia un calendario, eccetto due partite, abbastanza facile", Sacchi fa riferimento evidentemente al match contro l'Inter previsto dopo la pausa per le nazionali a inizio aprile. In caso di vittoria contro i nerazzurri la Juventus può dire la sua per la conquista del campionato in questo finale di stagione.

Altri match impegnativi saranno contro la Lazio, che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, ma anche quello del Franchi contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato.

La giornata di campionato prima della pausa per le nazionali

Molto però dipenderà anche dal cammino delle squadre che precedono i bianconeri, quindi non solo all'Inter ma anche Napoli e Milan.

Intanto nella prossima giornata di campionato che precede la pausa per le nazionali, l'Inter che sfiderà la Fiorentina, il Napoli se la vedrà con l'Udinese, il Milan va sul campo del Cagliari e la Juventus attende la Salernitana.