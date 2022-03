Saranno due mesi importanti per la Juventus non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. La società bianconera dovrà lavorare alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza, con principale attenzione a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. L'argentino è pronto a dare il suo contributo un questo finale di stagione dopo l'infortunio muscolare subito nel match contro il Torino. Di recente è stato ospite del 17° Torneo Amici dei Bambini e ha parlato di diversi argomenti interessanti, fra questi Champions League e campionato.

In merito all match di ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal ha dichiarato che sarà difficile perché quella spagnola è una squadra forte ma la Juve gioca in casa e vuole vincere. Hanno destato molto clamore mediatico le dichiarazioni di Paulo Dybala in riferimento al campionato e alla possibilità della Juventus di vincere lo scudetto. L'argentino ha smentito indirettamente le parole di Allegri, il quale ha sottolineato che i bianconeri non possono vincere lo scudetto ma che solo Milan, Inter e Napoli se lo possono giocare. Dybala si è detto convinto che anche la Juventus sia in lotta per il campionato. Ha poi parlato anche di Cristiano Ronaldo e Messi.

Dybala ha parlato della lotta per lo scudetto

''Juventus non in lotta per lo scudetto? È l’opinione di Allegri, noi siamo la Juve e quindi puntiamo a vincere. Sappiamo che ci possiamo avvicinare. Giocheremo anche contro l’Inter, ci sono tante partite. Noi ci siamo, io ci credo''. Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala in riferimento alla possibilità per la Juventus di vincere il campionato.

I bianconeri avranno un calendario più agevole rispetto a Milan, Inter e Napoli, almeno sulla carta. I match più difficili saranno contro l'Inter, la Fiorentina e la Lazio. Molto dipenderà da come i bianconeri arriveranno al match contro i nerazzurri previsto ad inizio aprile. Ha poi aggiunto che giocare nell'era di Messi e Cristiano Ronaldo non è stato facile per nessuno perché il loro talento ha messo in secondo piano tanti bravi giocatori.

In merito al portoghese ha aggiunto: ''Quando è arrivato alla Juventus ero felice, si impara dai campioni. Da Buffon a Dani Alves, giocare con loro ti fa crescere'.

Dybala ha recuperato dall'infortunio muscolare

L'argentino Paulo Dybala si è allenato in questi giorni con i suoi compagni, potrebbe non essere rischiato per lo Spezia ed eventualmente giocare il match contro la Sampdoria. Allegri spera di averlo in forma ideale contro il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus dovrà vincere per proseguire il cammino europeo.