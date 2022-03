Questo mercoledì 16 marzo alle ore 21 la Juventus contro il Villarreal cerca il passaggio del turno nel match di ritorno degli ottavi di finale Champions League, si parte dal punteggio di 1-1 maturato all'andata in Spagna.

Per questa partita Allegri recupera Dybala e Chiellini (che partono dalla panchina), mentre non avrà a disposizione Alex Sandro.

Juventus-Villarreal, i bianconeri vogliono arrivare ai quarti di Champions League

La Juventus stasera si gioca il passaggio del turno di Champions League contro il Villareal, dopo l'1-1 dell'andata la squadra di Allegri cerca il successo, per andare ai quarti di finale.

Chiellini e Dybala sono a completa disposizione ma entrambi partiranno dalla panchina, rientra anche Bernardeschi, che era assente per squalifica in campionato contro la Sampdoria.

Il pubblico dell'Allianz Stadium sarà un fattore in più per la Juventus, servirà la spinta per tutti i 90 minuti e oltre.

Il Villarreal deve fare i conti con diverse assenze tra cui quelle di Albiol e Gerard Moreno. Il tecnico degli spagnoli Emery in conferenza stampa ha dichiarato che la Juventus parte favorita, ma la sua squadra ci proverà fino alla fine. Gli spagnoli in campionato sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo.

Tornano Chiellini e Dybala a disposizione per la panchina

La sfida tra la Juventus e il Villarreal, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, sarà visibile solo per gli abbonati a Amazon Prime a partire dalle ore 21.

Per i bianconeri in porta toccherà a Szczesny, il portiere polacco dopo un avvio da incubo nelle prime giornate di campionato, si sta piano piano riprendendo fornendo grandi prestazioni come ad esempio l'ultima a Genova contro la Sampdoria dove ha parato un rigore a Candreva. Sulle corsie esterne agiranno Danilo e Pellegrini, Alex Sandro non dovrebbe essere a disposizione, la coppia centrale sarà formata da Rugani e De Ligt, mentre Chiellini torna a disposizione per la panchina.

A centrocampo spazio a Locatelli con Arthur e Rabiot, mentre in attacco il tridente sarà composto da Vlahovic, Cuadrado e Morata; mentre Paulo Dybala torna in panchina e potrebbe giocare nella ripresa, non ha infatti i 90 minuti nelle gambe. Indisponibili restano ancora Kaio Jorge, McKennie, Zakaria e Chiesa.

Ecco come dovrebbe giocare la Juventus:

Szczesny, Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini, Locatelli, Arthur, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Morata.