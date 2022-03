La 29^ giornata del campionato di Serie A è stata caratterizzata da discussioni su alcune decisioni arbitrali.

Ha suscitato molto clamore l'espulsione di Ceccherini in Verona-Napoli per due ammonizioni, per un fallo di mano che da regolamento non avrebbe dovuto ricevere sanzione. I veneti hanno giocato gli ultimi minuti del match in 10, una decisione che ha condizionato l'eventuale rimonta considerando che il match è finito 2-1 per i campani.

Ancora più evidente è stato il mancato rigore non concesso al Torino contro l'Inter per fallo di Ranocchia su Belotti.

Sorprende come l'arbitro Guida non abbia ricevuto aiuto dal Var, che avrebbe dovuto invitarlo a rivedere il fallo evidente.

Tante moviole hanno confermato la valutazione sbagliata dell'arbitro, ne ha parlato anche Giuseppe Bergomi a Sky Sport. Il commentatore sportivo ha sottolineato l'errore di Guida aggiungendo però che il designatore Gianluca Rocchi dopo l'episodio del rigore concesso alla Juventus contro l'Inter ha invitato gli arbitri a non sanzionare determinati falli in area di rigore. Dichiarazioni che hanno infastidito diversi tifosi bianconeri.

L'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato del fallo di Ranocchia su Belotti in Torino-Inter

"Dall'episodio del rigore concesso alla Juve contro l'Inter, Gianluca Rocchi disse basta 'rigorini' e quei contatti non sono stati più fischiati.

Altri 4-5 sono stati lasciati andare. Questo però è rigore", sono queste le dichiarazioni di Beppe Bergomi dopo Torino-Inter, match in cui è stato evidente l'errore di Guida che non ha sanzionato un fallo evidente di Ranocchia su Belotti. L'arbitro non è stato aiutato dalla Var, che avrebbe dovuto invitarlo a rivedere l'episodio.

Nonostante l'errore a favore, l'Inter non è riuscita ad ottenere la vittoria contro il Torino, che sarebbe stata molto importante per la classifica. Attualmente i nerazzurri sono terzi in graduatoria, dietro a Napoli e al Milan. La squadra di Simone Inzaghi ha una partita in meno, ma anche se dovesse vincere il match da recuperare contro il Bologna, sarebbe seconda, a -1 dal Milan primo.

Diventerà importantissimo il match contro la Juventus previsto dopo la pausa per le nazionali.

La 30^ giornata di campionato

Nel prossimo weekend la Serie A torna in campo per il 30° turno. Sarà una giornata molto importante quella che anticipa la pausa per le nazionali.

Il Milan sarà impegnato a Cagliari contro una squadra che deve conquistare i punti salvezza, il Napoli sfiderà allo stadio Diego Armando Maradona l'Udinese, l'Inter a San Siro attende la Fiorentina, che sta dimostrando di essere una squadra di qualità. La Juventus invece giocherà contro la Salernitana, i bianconeri cercheranno di confermarsi dopo i successi contro l'Empoli e lo Spezia nelle scorse giornate.