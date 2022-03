Reggina batte Cosenza 1-0 nel derby calabrese di Serie B. Decide un rigore di Folorunsho al minuto 37 per gli amaranto. Il Cosenza colpisce due pali, uno per tempo, ma non riesce a segnare e quindi non porta via punti dal “Granillo”. Nel finale il direttore di gara aveva concesso un penalty anche agli ospiti ma, andando a rivedere l'episodio, ha ammonito per simulazione Laura.

Lupi ancora senza successi in trasferta. Gli amaranto, invece, tornano alla vittoria e al gol dopo due gare a secco, nelle quali avevano raccolto un solo punto.

Primo tempo

Il derby calabrese si apre con l’ammonizione al diffidato Michele Rigione del Cosenza. Sul calcio di punizione degli amaranto, Di Chiara va vicino al gol, ma la sfera termina fuori. Al decimo minuto Cosenza che sfiora la rete. Brivido per i padroni di casa quando un calcio piazzato di Liotti si stampa sulla traversa e sul palo. Dopo la respinta Venturi ci prova e la sua conclusione viene deviata termina di poco a lato. Al minuto 23 viene ammonito anche Caso per un fallo su Hetemaj. Al 35° minuto Kupisz subisce un intervento in area di rigore e per il direttore di gara ci sono gli estremi per fischiare il penalty in favore degli uomini di mister Stellone. Dal dischetto Folorunsho porta avanti la Reggina nonostante Matosevic avesse intuito il tiro del calciatore amaranto.

In chiusura di tempo viene annullata la rete del raddoppio a Rivas per fuorigioco: l’attaccante aveva trafitto il portiere rossoblu con un diagonale su assist di Cortinovis.

Secondo tempo

La ripresa comincia con tre sostituzioni. Per la Reggina Adjapong prende il posto di Kupisz, mentre tra le fila cosentine Di Pardo e Laura subentrano a Rigione e Millico.

Il direttore di gara in pochi minuti ammonisce prima Di Chiara poi Vallocchia. Al 52° minuto ci prova Folorunsho con una conclusione fuori con il destro. Gli ospiti sostituiscono Vallocchia con Voca. Il nuovo entrato Adjapong viene ammonito al minuto 59. Qualche istante successivo Venturi deve salvare su Folorunsho che aveva intercettato un passaggio orizzontale di Situm.

Successivamente Stellone manda in campo Stavropoulos e Bianchi per per Giraudo e Cortinovis. Poche emozioni al ‘Granillo’ nella ripresa. Al 72° minuto Carraro prende il posto di Kongolo. 180 secondi dopo è il turno di Galabinov, che entra per Rivas. Occasionissima per i lupi al minuto 77: Caso sguscia sulla sinistra con un cross basso impegna Micai, la sfera si impenna e Larrivey centra in pieno la traversa a botta sicura. All’80° minuto ultimo cambio per i rossoblu con Sy che subentra a Liotti. Amione e Larrivey vengono ammoniti per reciproche scorrettezze al minuto 87. In pieno recupero Amione commette, secondo il direttore di gara, un fallo su Laura in area di rigore e inizialmente decreta il penalty per i rossoblu.

L’arbitro Giua, però, decide di andare a rivedere l’episodio al Var e annulla il rigore, ammonendo Laura per simulazione.

La partita finisce con la vittoria della Reggina che sale a quota 43 punti, mentre il Cosenza rimane a 25.