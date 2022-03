La Juventus contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia ha ottenuto una vittoria negli ultimi secondi del match. Complice un'autorete da parte del terzino Venuti su un cross di Cuadrado, entrato nel secondo tempo al posto di Aké. I bianconeri hanno gestito molto bene il match nonostante le tante assenze. Una vittoria che fornisce consapevolezze e ulteriore motivazione. Grandi meriti per i recenti risultati della Juventus sono di Dusan Vlahovic, che in 7 match ha già segnato 5 gol. A Firenze è stato accolto con i fischi e non ha disputato un match positivo, ma si è reso utile per la squadra come riferimento offensivo.

Dell'arrivo a gennaio di Vlahovic alla Juventus ne ha parlato anche Stefano Tacconi. Secondo l'ex portiere bianconero la punta ha portato entusiasmo migliorando anche i risultati della squadra. Secondo Tacconi, grazie all'innesto di Vlahovic, la Juventus è in lotta per il campionato. Come è noto, i bianconeri a 11 giornate dalla fine sono a -7 da Napoli e Milan prime e a -5 dall'Inter, che deve recuperare un match.

Stefano Tacconi ha parlato dell'arrivo di Vlahovic alla Juventus

''Vlahovic ha dato entusiasmo a una squadra che non aveva brio e carattere. La Juventus è sempre in corsa per lo scudetto''. Queste le dichiarazioni di Stefano Tacconi in riferimento alla Juventus e alla possibilità di lottare per vincere il titolo.

Merito evidentemente di Vlahovic, acquistato per circa 75 milioni di euro di bonus e che oltre a portare gol sta garantendo anche motivazione e voglia di vincere. Ad agevolare l'eventuale recupero della Juventus sui primi posti di Napoli, Milan e Inter c'è sicuramente anche il calendario agevole. Basti pensare che rimangono 11 match prima della fine del campionato e che quelli più impegnativi sono contro Inter, Fiorentina e Lazio.

A marzo la Juventus giocherà contro lo Spezia, la Sampdoria, la Salernitana prima del match contro l'Inter previsto ad inizio aprile.

Le prestazioni di Vlahovic dal suo arrivo alla Juventus

La Juventus con l'arrivo di Vlahovic ha acquisito ulteriore consapevolezza della sua forza. Sono 7 i match disputati fino ad adesso dalla punta con la squadra bianconera.

Con il Verona ha segnato il suo primo gol, nel 2-0 finale per la Juventus, per poi confermarsi in Coppa Italia nei quarti di finale contro il Sassuolo. Non sono arrivati gol contro Atalanta e Torino, ne ha fatto uno in Champions League contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, con il match terminato 1-1. Gli altri due gol sono stati segnati contro l'Empoli nel 3-2 finale per i bianconeri. La Juventus spera possa confermarsi anche in questo finale di stagione.