All'indomani del pareggio in Coppa Italia contro il Milan, l'Inter di Simone Inzaghi si risveglia ancora una volta con una grave crisi da affrontare, quella dei goal fatti. Infatti nelle ultime sette sfide tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, i nerazzurri hanno collezionato solo una rete segnata contro il Napoli, una contro il Milan e due contro il Venezia. Al momento questo sembra essere uno dei problemi più importanti da risolvere per Simone Inzaghi in vista di questo finale di stagione.

Lautaro sembra svanito nella crisi, all'Inter servono i suoi goal

Ancora una volta continua l'astinenza di Lautaro Martinez dal goal, un'astinenza che ormai dura più di due mesi e mezzo. Nemmeno nella sfida di ieri sera contro il Milan l'attaccante argentino è riuscito a brillare, ma in questo periodo l'intero attacco nerazzurro fa fatica a trovare la strada per il goal.

L'attaccante con il numero 10, visto da molti come l'uomo copertina dell'Inter post Lukaku, sembra ormai entrato in un tunnel oscuro dal quale almeno per il momento non sembra riuscire a trovare la via dell'uscita.

I numeri della crisi del 'Toro' Lautaro Martinez

Con il match disputatosi nella serata di martedì 1 marzo 2022 salgono a 10 le partite in cui l'attaccante della Nazionale Argentina, Lautaro Martinez, non è riuscito a segnare.

L'ultima rete realizzata dal numero 10 nerazzurro sembra ormai lontana, bisogna tornare indietro fino al 17 dicembre 2021 quando segnò contro la Salernitana.

Fino ad ora nella sua carriera non aveva mai vissuto un astinenza così lunga dal goal.

Venerdì 4 marzo 2022 l'Inter affronterà di nuovo la Salernitana in quella che si prospetta essere una sfida importante soprattutto per Lautaro Martinez per cercare di ritrovare il goal dopo tanti mesi.

Attualmente l'attaccante argentino viene valutato dall'Inter con una cifra pari a circa 90 milioni di euro, cifra che però da molti club viene considerata troppo elevata.

Ad oggi inoltre a Lautaro sembra anche mancare Lukaku, compagno con cui in campo riusciva ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

Plastino: 'All'Inter ci vuole un giovane con belle prospettive anche fisiche'

Il giornalista Michele Plastino durante un intervento a SkySport prima del match tra Milan ed Inter ha parlato di Lautaro Martinez esprimendo il suo dubbio sull'idea che l'Inter per il futuro possa contare su Lautaro, dicendo anche che l'Inter non può essere costruita su di lui.

Platino continua dicendo che all'Inter servirebbe un calciatore giovane, fisico e con ottime prospettive di crescita come l'attaccante del Sassuolo e della Nazionale Italiana Gianluca Scamacca su cui l'Inter ha da tempo messo gli occhi.