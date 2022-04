La FIFA debutta nel mondo streaming annunciando la nascita della piattaforma online FIFA+, in grado di trasmettere le partite di calcio in streaming in tutto il mondo senza alcun costo per gli utenti, completamente gratis.

Questa piattaforma nasce per volere del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha descritto questa innovazione come "un passo decisivo per rendere il calcio realmente globale e inclusivo".

Oltre 40000 partite all'anno in streaming da tutto il mondo

Dal momento della messa online della piattaforma FIFA+, verranno trasmesse più di 1400 partite al mese, una cifra destinata ad aumentare con il passare del tempo.

Infatti la FIFA cercherà di trasmettere circa 40000 partite all'anno di circa 100 Federazioni calcistiche di tutto il mondo; inoltre ci saranno 11000 partite del calcio femminile, che soprattutto negli ultimi anni sta aumentando la sua popolarità.

Oltre ai match in streaming, la piattaforma metterà a disposizione una schermata dedicata alle notizie, ai giochi interattivi, ai quiz e alle statistiche. Inoltre ci sarà anche la possibilità di accedere a un archivio sempre disponibile con le partite dei mondiali di calcio maschili e femminili dagli anni '50 ad oggi.

I paesi e le competizioni incluse in FIFA+

Sarà possibile scaricare la piattaforma, potendo così seguire le partite in streaming gratis sul PC o in televisione.

Ci sarà però anche l'applicazione disponibile per tutti gli smartphone Android e iOS per seguire i match ovunque. Inizialmente non sarà a disposizione lingua italiana. Infatti dal momento del lancio, le uniche lingue disponibili sono l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese e il portoghese. Però, il prossimo giugno del 2022 la FIFA (Federazione internazionale di calcio) ha dichiarato che verranno introdotte altre sei lingue.

Riguardo ai prossimi Mondiali di calcio, che si terranno in Qatar da novembre a dicembre 2022, pare difficile che possano essere trasmessi live su FIFA+ a causa della questione dei diritti televisivi. Lo stesso discorso può essere fatto per i massimi campionati europei come la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1, la Premier League e la Serie A.

"Questo progetto – si legge in un comunicato del presidente Infantino – rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi".