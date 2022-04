In vista del Calciomercato estivo non mancano in questi giorni le indiscrezioni riguardo alla Juventus e all'Inter. I bianconeri, in cerca di un attaccante in vista della partenza a parametro zero di Dybala sono diversi i calciatori osservati, tra cui ci sarebbe anche Anthony Martial. I nerazzurri invece, dovrebbero cedere almeno un elemento importante per risanare i conti e non è escluso che possa essere ceduto l'attaccante Lautaro Martinez

La Juventus starebbe seguendo Anthony Martial

Un giocatore che potrebbe cambiare squadra in estate è Anthony Martial, attaccante francese che dal 2016 è di proprietà del Manchester United e attualmente è in prestito al Siviglia.

Lo stesso giocatore ha recentemente detto in proposito: "Vedo molto complicata la mia permanenza al Siviglia. Non sono preoccupato per questo. Sono arrivato sapendo che sarebbero passati sei mesi e poi sarei sicuramente dovuto tornare al Manchester United".

La situazione intorno al giocatore apparirebbe piuttosto instabile e questo potrebbe permettere a diversi club di inserirsi nella trattativa. Secondo le indiscrezioni, tra le squadre interessate al bomber transalpino ci sarebbe anche la Juventus. D'altronde in casa bianconera diversi attaccanti potrebbero presto cambiare aria: non sono certe le conferme di Kean e di Morata (attualmente sono entrambi a Torino in prestito con diritto di riscatto), mentre Dybala lascerà a parametro zero a fine stagione.

Lautaro Martinez sarebbe un obiettivo dell'Atletico Madrid

L'Inter, per risanare definitivamente i propri conti, potrebbe dover cedere almeno un pezzo pregiato in estate. Nelle scorse ore, si è parlato di un interessamento per Bastoni di Real Madrid e Tottenham, ma secondo la stampa spagnola il calciatore più quotato per lasciare la Pinetina sarebbe l'argentino Lautaro Martinez.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe svilupparsi a breve una trattativa tra l'Inter e l'Atletico Madrid che riguarderebbe proprio Lautaro. Non è un segreto che il tecnico Simeone stimi calcisticamente l'attaccante argentino, né lo è che tra il "Toro" e il club madrileno ci siano stati già dei contatti in passato. Tuttavia, la cifra richiesta dall'Inter, che si aggirerebbe tra i 70 e gli 80 milioni di euro, sarebbe ritenuta troppo elevata dall'Atletico Madrid e di conseguenza Martinez potrebbe essere ceduto in un campionato dagli standard economici più elevati, come ad esempio la Premier League.