Prima stagione in un grande club, il Milan, la seconda vissuta in Serie A. Stiamo parlando di Junior Messias, arrivato in rossonero in estate dal Crotone con la formula del prestito oneroso.

L'attaccante brasiliano finora ha segnato sei reti con la squadra di Pioli: la più importante è stata quella realizzata in Champions League in casa dell'Atletico Madrid. Il futuro di Messias sembra tutt'altro che scontato, con la dirigenza del Milan che potrebbe decidere di non riscattarne il cartellino.

In caso di promozione in Serie A, sul giocatore sudamericano potrebbe fiondarsi il Monza.

Crotone: il Monza segue Messias

Starebbe continuanto il corteggiamento del Monza della famiglia Berlusconi nei confronti di Junior Messias. Questi già durante il Calciomercato estivo era stato vicino al club brianzolo dietro richiesta del tecnico Giovanni Stroppa.

L'arrivo del Milan, però, aveva sbaragliato la concorrenza, con l'attaccante che infatti aveva finito per vestire la maglia rossonera. Il Monza però non avrebbe ancora rinunciato al trequartista brasiliano, e sarebbe pronto a presentare un'offerta da 10 milioni di euro al Crotone in caso di mancato riscatto da parte del Milan.

Inoltre, se la società milanese dovesse acquistare a titolo definitivo Messias, i brianzoli potrebbero proporre la stessa cifra per prelevarne il cartellino.

Il Milan starebbe prendendo tempo per Messias

Con una cifra di 2,6 milioni di euro spesa in estate per il prestito oneroso, il Milan starebbe valutando in queste settimane come muoversi nella trattativa con il Crotone per l'eventuale acquisto a titolo definitivo di Junior Messias. Il costo del suo cartellino sarebbe di poco superiore ai 5 milioni di euro, un esborso importante per un giocatore che ormai ha già compiuto 30 anni.

In questa fase conclusiva della stagione, l'ex Crotone dovrà provare a convincere definitivamente la dirigenza rossonera. Il brasiliano accetterebbe di buon grado la riconferma alla corte di Pioli, soprattutto se dovesse arrivare lo scudetto.

Messias a segno contro il Genoa

L'ultima marcatura di Messias è giunta nella gara vinta dal Milan nei confronti del Genoa a San Siro (2-0).

Raggiunto dai microfoni di Dazn al termine del match, il calciatore ha detto: "È stata la rete più importante della mia carriera. Non era di certo facile ma siamo stati bravi, abbiamo vinto e conquistato i tre punti. Siamo vivi e vogliamo lottare ancor di più. Sono sereno, quando lavori bene le soddisfazioni personali arrivano. Tutte le partite adesso sono finali, le squadre in alto vincono sempre. Non importa il risultato, basta vincere. Al momento siamo concentrati su noi stessi".

Dunque, prima Messias vuole pensare all'obiettivo tricolore, poi alla fine del torneo potrà valutare il suo futuro che al momento sembra in bilico tra Milan e Monza.