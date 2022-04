Non solo calcio giocato nel finale di stagione per il Crotone ma anche prime indiscrezioni legate al mercato estivo. Indipendentemente dall'esito finale della stagione gli "Squali", in lotta per non retrocedere, opereranno diverse uscite. Una di queste potrebbe essere quella di Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter. Il calciatore potrebbe fare ritorno al club nerazzurro per proseguire la sua carriera, in prestito, ma al Genoa. Nessuna novità sarebbe giunta dal Milan per il riscatto di Junior Messias con l'attaccante che potrebbe tornare al Crotone.

Crotone, Mulattieri pronto all'addio

Autore di sei reti nel girone d'andata, l'attaccante Samuele Mulattieri si era messo in luce con la maglia del Crotone tanto da meritarsi diverse convocazioni con la Nazionale italiana Under 21 del C.t. Nicolato. Un infortunio, l'alternarsi di Pasquale Marino e Francesco Modesto alla guida del club rossoblù e la positività al Covid-19 ne hanno, gradualmente, ridotto l'impiego in campionato. Ora, a cinque gare dal termine della stagione, la punta è stata costretta a fermarsi: per lui un infortunio alla spalla sinistra e stagione conclusa. Sulle sue tracce si sarebbe posto il Genoa che sarebbe disposto, pur di averlo, a mettere sul piatto il cartellino del terzino sinistro Andrea Cambiaso.

Crotone o Milan nel futuro di Messias

Nessuna novità sarebbe giunta nelle ultime settimane in merito al possibile acquisto da parte del Milan del fantasista brasiliano Junior Messias. Il calciatore, di proprietà del Crotone ma in prestito oneroso al club rossonero, si era ben comportato nella prima parte del campionato segnando, tra l'altro, diverse reti di cui una in Champions League contro l'Atletico Madrid.

Ora, a distanza di alcuni mesi, il proseguo della sua esperienza al Milan non sembra essere così scontata. La società rossonera dovrebbe esercitare la clausola di acquisto posta in estate, ma la dirigenza del Milan non avrebbe ancora sciolto i suoi dubbi. In caso di mancato riscatto per Junior Messias ci sarebbe il ritorno al Crotone con un futuro che sembra però destinato ad essere lontano dalla terra di Calabria.

Un rinforzo per Modesto

L'indisponibilità dell'attaccante Samuele Mulattieri ha portato nelle scorse settimane il Crotone ad attingere nuovamente al mercato degli svincolati. Ad arrivare in rossoblù è stato l'attaccante turco, classe 1989, Emre Gural. Per lui due settimane di allenamenti agli ordini di Francesco Modesto e del suo staff, ma nessun minuto di impiego in campionato contro Perugia (1-1) e Vicenza (1-1). Nelle ultime cinque sfide stagionali potrebbe ricadere su di lui e sul titolare Mirko Maric il peso del reparto avanzato degli squali che dovranno affrontare tre gare casalinghe (Ternana, Cremonese e Parma) e due trasferte (Spal e Pordenone).