Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Stefan De Vrij, che sembrerebbe essere il maggiore indiziato a lasciare l'Inter. I nerazzurri, infatti, sicuramente faranno qualcosa in uscita per finanziare il mercato con il fine di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Non è un caso che il club meneghino si sarebbe già mosso su quello che sembra essere stato individuato come suo sostituto, Gleison Bremer. Sul centrale olandese avrebbe messo gli occhi il Paris Saint Germain, in cerca di rinforzi importanti in difesa dopo un'altra annata deludente in ambito europeo.

Un altro calciatore che potrebbe essere al centro dei rumors di mercato è Junior Messias. L'esterno brasiliano è in forza al Milan, che potrebbe riscattarlo dal Crotone ma la sua permanenza in rossonero è tutt'altro che scontata, peraltro su di lui avrebbero messo gli occhi la Lazio e la Roma.

Psg su De Vrij

Il classe 1992 non è ritenuto intoccabile dal club meneghino anche per il contratto in scadenza a giugno 2023 e non si vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. La valutazione di De Vrij ormai è nota e si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Le due società, però, starebbero pensando ad uno scambio alla pari che, comunque, permetterebbe di realizzare una plusvalenza piena alla società nerazzurra.

Sul tavolo, infatti, potrebbe finire Leandro Paredes, già accostato all'Inter in questi giorni e individuato come ideale vice Brozovic.

Lazio e Roma su Messias

Anche Junior Messias potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato. Il Milan potrebbe anche riscattarlo dal Crotone per meno di 4 milioni di euro, ma la sua permanenza è tutt'altro che scontata.

Sull'esterno brasiliano avrebbero messo gli occhi la Lazio e la Roma, che cercano maggiore estro.

I biancocelesti potrebbero giocarsi la carta Francesco Acerbi, che farebbe il suo ritorno all'ombra del Duomo, per uno scambio alla pari. I capitolini, invece, hanno la carta Bryan Cristante, già accostato al Milan, con conguaglio intorno ai 10-15 milioni a favore dei giallorossi nel caso.