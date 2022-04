Nell'agenda della Juventus per il Calciomercato estivo ci sarebbe come primo obiettivo quello di rinforzare la difesa. I bianconeri avrebbero già cominciato a studiare la situazione contrattuale di diversi profili tra cui spunterebbe quello di Alessio Romagnoli

Romagnoli possibile rinforzo della Juventus per la prossima stagione

La Juventus nel prossimo calciomercato dovrebbe agire per restaurare il reparto difensivo. L'addio di Chiellini non è più una chimera, Bonucci ha sofferto per tutta la stagione di guai fisici e Rugani non ha garantito quella solidità che Allegri si aspettava.

Inoltre De Ligt sarebbe uno dei centrali più ricercati sul piano europeo. Il giovane olandese ha tutte le caratteristiche per diventare un assoluto top player del ruolo e almeno tre club avrebbero messo gli occhi su di lui. Parliamo del Manchester United, che vorrebbe sostituire Varane e Maguire con un calciatore di resa sicura, del Barcellona, che potrebbe inserire Ousmane Dembele nella trattativa per ottenere un congruo sconto dalla Vecchia Signora, e del PSG, che dopo la delusione di Sergio Ramos, avrebbe intenzione di piazzare accanto a Marquinhos un difensore di livello.

Insomma, formazioni dal blasone elevato, che potrebbero far vacillare le certezze del ragazzo e permetterebbero alla Juventus di incassare un introito di almeno 80 milioni di euro.

Cherubini in ogni caso, starebbe già pensando a come rafforzare la linea arretrata dei bianconeri e avrebbe individuato in Alessio Romagnoli un possibile profilo interessante. Il difensore romano andrà in scadenza di contratto con il Milan a fine campionato e diverse voci, vorrebbero il calciatore convinto di non rinnovare con la compagine rossonera.

Pioli, gli sta effettivamente dando poco spazio e il classe '95 avrebbe voglia di tornare protagonista. Si è parlato insistentemente di un avvicinamento tra Romagnoli e la Lazio, squadra di cui lo stopper è tifoso da sempre, ma le commissioni chieste dagli agenti, avrebbero scoraggiato Lotito. Ecco perché la Juventus potrebbe tornare forte su di lui, accontentando l'entourage del difensore e assicurandosi un arcigno marcatore.

Gli altri possibili movimenti di mercato in casa Juventus

Continuando a parlare di possibili rinforzi per la difesa della Juventus, è circolato in questi giorni il nome di Gianluigi Donnarumma. Il portiere attualmente in forza al PSG non sarebbe contento del dualismo con Navas e avrebbe la volontà di tornare in Italia. Il numero uno della Nazionale italiana avrebbe indicato la Vecchia Signora come unica meta gradita in Italia e Cherubini potrebbe pensarci.

Per il centrocampo invece, i bianconeri avrebbe messo nel mirino Carlos Soler, mediano di qualità che potrebbe separarsi dal Valencia. Su di lui ci sarebbero Juventus e Liverpool e il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro.